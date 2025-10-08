RETRO RÁDIÓ

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ,,Erre nem létezhet ésszerű magyarázat"

A gyanú szerint az újszülött életét saját édesanyja oltotta ki. A nagydorogi csecsemőgyilkosság tragédiája óta a gyászoló apa elhagyta a menyasszonyával közös otthonát.

2025.10.08.
Ahogy arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrséghez egy kéthetes újszülött eltűnéséről. A kis Zalán keresését azonnal megkezdték, ám néhány órával később már csak a holttestét találták meg. A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében a rendőrség az édesanyát, Viktóriát gyanúsítja, akit őrizetbe vettek.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság után az apa gyászolja kisfiát
A nagydorogi csecsemőgyilkosság után összeomlott az édesapa

Augusztus 20-án az édesanya, Viktória jelentette be a gyerek eltűnését. A nyomozás megállapította, hogy idegenkezűség okozta a gyerek halálát és a szülőket gyanúsítják. Az anya jelenleg előzetes letartóztatásban várja a fejleményeket.

A kis Zalán két hetes volt, amikor meghalt. A baba édesapja teljesen összetört. A Borsnak tett nyilatkozatában elmondja, képtelen feldolgozni a történteket és minden nap hiányzik neki kisfia.

Rendszeresen kijárok hozzá a temetőbe. Ez jutott nekem, ami nem normális! Egyáltalán nincs rendben, hogy egy ártatlan kisfiúnak 2 hetes korában meg kellett halnia. Erre nem létezhet ésszerű magyarázat 

Attila képtelen volt abban a házban maradni, ahol elvesztette a fiát, ezért elköltözött az otthonából, amíg az anya börtönben van. A férfi minden nap arra gondol, hogy mit csinálna és mit venne meg a kisgyereknek, ha ma is vele lenne.

Mindig is erős ember voltam, de most nehezen tartom magamat. Amikor átveszem a munkámért járó fizetséget, először nem arra gondolok, hogy mit kell megvásárolnom magamnak, hanem arra, hogy mit vehetnék éppen Zalánnak. A fiam volt a legfontosabb ember az életemben, de valaki elvette tőlem

A gyászoló édesapa próbálja tartani magát. A férfi is vára, milyen eredményre jut a nyomozás és milyen igazságszolgáltatás elé néz a gyerek anyja.

 

