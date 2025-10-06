„Észrevettem egy apró változást a baba viselkedésében – pár órával később meghalt”

Archie Oliver erős, egészséges kisbaba volt, amikor álmában meghalt. Szülei most azon dolgoznak, hogy segítsenek másoknak, akik ugyanilyen felfoghatatlan veszteségen mentek keresztül. A csecsemőhalál őket is összetörte, ezért tudják, milyen fontos a támogatás.

A csecsemőhalál összetörte a családot / Fotó: justgiving.com

Emily és George Oliver élete teljesen összeomlott, amikor három és fél hónapos fiuk, Archie 2024 nyarán meghalt. A kisfiú halálát hirtelen csecsemőhalál-szindróma okozta – ez az egyéves kor alatti csecsemők megmagyarázhatatlan és váratlan halála, amely leggyakrabban alvás közben következik be. Az Egyesült Királyságban, ahol a család is él, évente mintegy 200 baba hal meg emiatt.

A csecsemőhalál előtt alig észlelhető változás történt

Archie születésekor teljesen egészséges volt. A szülés természetesen zajlott, minden rendben ment, és onnantól kezdve ő volt családja számára a legédesebb kisbaba. Bella 18 hónapos volt, amikor a kisöccse megszületett. Néha kicsit féltékeny volt, de imádta őt – mindig segített etetni, pelenkázni, és "az én kisbabámnak" hívta.

Egyik nap a család Londonból Norfolkba utazott a rokonokhoz, az édesanyának ekkor tűnt fel, hogy Archie egy kicsit csendesebb volt aznap, nem volt annyira mosolygós, és nem evett olyan jól, mint szokott, este pedig meglepően gyorsan elaludt.

Hajnali kettő körül hirtelen, minden ok nélkül felriadtam – olyan erős félelem fogott el, amit nehéz leírni. Odahajoltam a kiságyhoz, hogy ránézzek Archiera… és hideg volt. Felkaptam, és átrohantam George-hoz, közben sikítottam: ‘Archie meghalt!’

– mondta Emily, aki elvesztette kisfiát, aki ekkor még hat hónapos sem volt. Mentőt hívtak és próbálták újraéleszteni a babát, de sem ők, sem az orvosok nem jártak sikerrel.

„A gyász elszigetel, magányossá tesz, és néha elviselhetetlenül nehéz. Úgy éreztem, egy olyan ‘klub’ tagja lettem, amelyhez senki sem akar tartozni.” – tette hozzá az édesanya. Éppen ezért hozta létre a család a Baby Loss Clubot, ami terápiás szolgáltatásokat és forrásokat kínál ingyenesen. Ezzel Archienak állítanak emléket, és segítenek másoknak is, akik hasonló fájdalmat élnek át, írja a Mirror.