Késsel akarta lezárni a munkahelyi konfliktust - a kollégák akadályozták meg a tragédiát

Azt hitte, valamit belekevert az italába. Késsel támadt kolléganőjére a munkahelyi konfliktus után a vádlott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 14:35
A Győri Ítélőtábla súlyosbította annak a nőnek a büntetését, aki egy munkahelyi konfliktus után késsel támadt rá kolléganőjére. Az ügy korábban testi sértés kísérleteként indult, de a fellebbviteli főügyészség indítványára a bíróság emberölési kísérletnek minősítette a cselekményt – számolt be róla a Duol.hu.

Késsel támadt kolléganőjére a munkahelyi konfliktus után a vádlott.Fotó:  pexels.com

A vádlott a történtek szerint egy munkahelyi rendezvény után azt hitte, kolléganője valamit belekevert az italába. A nő ezért bezárta a sértettet az öltözőbe, és a kialakult testi sértés során gázspray-vel lefújta, majd késsel többször az arca és a nyaka felé szúrt, miközben azzal fenyegette, hogy megöli. A helyszínre siető munkatársak akadályozták meg a tragédiát. A támadó ezután főnökének fenyegető üzeneteket is küldött – áll a Győri Fellebbviteli Főügyészség szerkesztőséghez eljuttatott közleményében – írja az Origo.

A Székesfehérvári Törvényszék korábban két év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki testi sértés kísérlete, személyi szabadság megsértése és zaklatás miatt. Az ügyészség azonban súlyosítást kért, és a Győri Ítélőtábla helyt adott ennek: a nőt négy év letöltendő börtönre és három év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárva a feltételes szabadulás lehetőségét.

 

 

