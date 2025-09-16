Brutális módon bántalmazta csecsemőjét a hajdúszoboszlói apa

Most a két felelőtlen szülő bíróságon felel tettéért, a férfi akár 12 évet is kaphat a védtelen csecsemő ellen elkövetett emberölési kísérlet miatt.

Akár 12 évet is kaphat a férfi, aki bántalmazta csecsemőjét

Fotó: Vida Márton Péter/Haon

Hétfőn a Debreceni Törvényszéken állt bíróság elé az a két szülő, akiket csecsemőjük bántalmazása miatt emberölési kísérlettel és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. A bűncselekmény óta először találkozhattak, a tárgyalóteremben azonban egyszer sem néztek egymásra. Az ügyész a nyilvánosság kizárását kérte a kiskorú sértett védelme érdekében, de a bíróság ezt elutasította, mondván, hogy a sajtó jelenléte nem sértené a gyermek érdekeit - írja a Haon.hu

A nő korábban elhagyta férjét, és szerelmi kapcsolatba került egy pécsi férfival, akitől nem sokkal később gyermeke született. A pár Hajdúszoboszlóra költözött, a vádlott apa napközben dolgozott, de rendszeresen kivette részét a gyermek gondozásából, és éjszakánként is felkelt etetni őt.

Nem tudta elviselni, mikor a csecsemő sírt

A bírósági vádirat szerint a baba hasfájása miatt gyakran sírt éjszaka, ami miatt az apa a kialvatlanságtól egyre feszültebbé vált. A gyermek hathetes korában a férfi, miután erőteljesen megragadta és ledobta őt a matracra, azt állította feleségének, hogy idegileg teljesen ki van készülve. A szorítás következtében a csecsemő bordatörést szenvedett.

Két nappal később az apa ismét dühében tenyérrel többször fejbe ütötte, majd teljes erőből megrázta a gyermeket. A kicsi feje koppant, amikor a fagyasztóláda tetejére dobta, majd az ütés után a gyermek elájult. A szülők kompressziós nyomással próbálták újraéleszteni, amitől végül magához tért. Másnap orvoshoz vitték a kisfiút, akinek csak annyit mondtak, hogy étvágytalan. A babát végül a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának intenzív osztályára szállították, életveszélyes állapotban.

Emberölési kísérlet miatt a vádlottak padján az apa

Az ügyészség megjegyezte, az anya többször is szemtanúja volt a gyermek bántalmazásának, mégsem tett semmit, így mindkét szülő súlyosan megszegte kötelezettségeit és veszélyeztette a kicsi fejlődését. A vád szerint a bűncselekmények elkövetését többek között a vádlottak részleges beismerő vallomásai, orvosszakértői vélemények és fényképek is bizonyítják.

Az apát az ügyészség emberölési kísérlettel és kiskorú veszélyeztetésével vádolja, ezért beismerés esetén 12 év fegyházbüntetés kiszabását javasolta, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

Az anyát kiskorú veszélyeztetésével vádolják, amiért 2 év felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyészség.

Az ügyészség mindkét szülőt véglegesen el akarja tiltani minden olyan foglalkozástól, amely kiskorúak nevelésével és gondozásával jár.