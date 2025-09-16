Brutális módon bántalmazta csecsemőjét a hajdúszoboszlói apa

Egy anya végignézte, amint párja bántalmazza közös gyermeküket, mégsem tett semmit. A férfi a csecsemőn vezette le a feszültséget.
Most a két felelőtlen szülő bíróságon felel tettéért, a férfi akár 12 évet is kaphat a védtelen csecsemő ellen elkövetett emberölési kísérlet miatt.
Hétfőn a Debreceni Törvényszéken állt bíróság elé az a két szülő, akiket csecsemőjük bántalmazása miatt emberölési kísérlettel és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. A bűncselekmény óta először találkozhattak, a tárgyalóteremben azonban egyszer sem néztek egymásra. Az ügyész a nyilvánosság kizárását kérte a kiskorú sértett védelme érdekében, de a bíróság ezt elutasította, mondván, hogy a sajtó jelenléte nem sértené a gyermek érdekeit - írja a Haon.hu
A nő korábban elhagyta férjét, és szerelmi kapcsolatba került egy pécsi férfival, akitől nem sokkal később gyermeke született. A pár Hajdúszoboszlóra költözött, a vádlott apa napközben dolgozott, de rendszeresen kivette részét a gyermek gondozásából, és éjszakánként is felkelt etetni őt.
A bírósági vádirat szerint a baba hasfájása miatt gyakran sírt éjszaka, ami miatt az apa a kialvatlanságtól egyre feszültebbé vált. A gyermek hathetes korában a férfi, miután erőteljesen megragadta és ledobta őt a matracra, azt állította feleségének, hogy idegileg teljesen ki van készülve. A szorítás következtében a csecsemő bordatörést szenvedett.
Két nappal később az apa ismét dühében tenyérrel többször fejbe ütötte, majd teljes erőből megrázta a gyermeket. A kicsi feje koppant, amikor a fagyasztóláda tetejére dobta, majd az ütés után a gyermek elájult. A szülők kompressziós nyomással próbálták újraéleszteni, amitől végül magához tért. Másnap orvoshoz vitték a kisfiút, akinek csak annyit mondtak, hogy étvágytalan. A babát végül a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának intenzív osztályára szállították, életveszélyes állapotban.
Az ügyészség megjegyezte, az anya többször is szemtanúja volt a gyermek bántalmazásának, mégsem tett semmit, így mindkét szülő súlyosan megszegte kötelezettségeit és veszélyeztette a kicsi fejlődését. A vád szerint a bűncselekmények elkövetését többek között a vádlottak részleges beismerő vallomásai, orvosszakértői vélemények és fényképek is bizonyítják.
Az ügyészség mindkét szülőt véglegesen el akarja tiltani minden olyan foglalkozástól, amely kiskorúak nevelésével és gondozásával jár.
A férfi csak részben ismerte el bűnösségét, nem fogadta el az emberölési kísérlet vádját. Az édesanya szintén részlegesen ismerte el bűnösségét, azt állítva, hogy nem minden úgy történt, ahogy a vádiratban szerepel. Mivel a vádlottak nem tettek teljeskörű beismerő vallomást, az ügyben tárgyalást tartottak, ahonnan a sajtó képviselőit kizárták - írja az Origo.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
