Megszólalt a friss lottónyertes, elképesztő összeggel lett gazdagabb

Elképesztő, szinte felfoghattalan pénzösszeget nyert az Abu Dzabiban élő indiai férfi, akinek interjúvideóját az NDTV osztotta meg. Az Egyesült Arab Emírségek lottótörténelmében még senki nem nyert ekkora nyereményt. Most egy interjúban megszólalt a friss lottónyertes.

Megszólalt a friss lottónyertes elképesztő nyereményéről (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Megszólalt a friss lottónyertes – ez lesz az elkölthetetlen lottónyeremény sorsa

Anilkumar Bolla nyerte meg a főnyereményt a 23. Lucky Day sorsoláson, melyet október 18-án tartottak. A lottótársaság oldala az X-en (korábban Twitter) tette közzé a nyertes videóját, amihez ezt írta:

Anilkumar számára október 18-a nem csupán egy nap volt – ez volt a nap, ami mindent megváltoztatott. Egy élet, ami gyökeresen átalakult, és egy emlékeztető arra, mi történik, ha mersz álmodni.

Anilkumar nem kis nyereménnyel távozott, ugyanis a fődíj 100 millió dirham volt, ami átszámítva több mint 9 milliárd forint. Az újdonsült nyertes – akit konfettiesővel ünnepeltek – elárulta, hogy mi vezérelte a számok kiválasztására.

Nem csináltam semmi varázslatot vagy ilyesmit, egyszerűen csak aktiváltam a véletlen számgenerátort... Az utolsó szám nagyon különleges volt – az édesanyám születésnapja

– vallotta be Anilkumar.

Sokan eljátszottak már a gondolattal, hogy reagálnának, ha megnyernék a fődíjat, mivel azonban kevés embernek adatott meg ez a szerencsés helyzet, mások élményeiből tudnak táplálkozni. Az indiai férfi elárulta, hogyan is reagált, mikor kihúzták a bűvös számokat és megtudta, mostantól teljesen más lesz az élete, mint eddig.

Sokkolt a dolog. Ott ültem a kanapén, és csak azt éreztem, hogy… igen, megnyertem.

Így folytatta: „Csak azon gondolkodtam, hogyan kellene befektetnem ezt az összeget, hogyan költsem el helyesen. Miután megnyertem, azt éreztem, hogy most tényleg van pénzem. Most már a gondolataimat is a helyes irányba kell terelnem – és valami nagy dolgot akarok létrehozni.”

Elárulta, hogy szívesen venne egy luxussportautót, megünnepelné nyereményét valami fényűző helyen, tengerparton vagy üdülőhelyen. A legfőbb vágya azonban, hogy minőségi időt töltsön a szeretteivel, ami szinte megfizethetetlen, ám most az idejét erre is tudja fordítani.