Változtat a LIDL a bevásárlókocsikon: nem mindenki örül a döntésnek

Többen már most is tapasztalhatták, hogy egyes LIDL-áruházakban mintha nehezebben lehetne tolni a bevásárlókocsikat. Nos, ez nem illúzió, valóban így van, köszönhetően egy változtatásnak, amit épp most vezet be az áruházlánc. Azt még nem tudni, hogy minden üzletüket érinti-e az átalakítás, azonban várható, hogy az idő előrehaladtával egyre többet. De miről is van szó?

Változtat a LIDL: a cél a lopások megakadályozása Fotó: Róka László

Ezért nehezebb tolni a LIDL bevásárlókocsijait, mint régebben

Noha többen azt hihették, valójában nem a bevásárlókocsikat kezdte el lecserélni a LIDL, csupán azok kerekeit, mégpedig úgynevezett blokkolós kerekekre. Ezek a kerekek az üzlettől bizonyos távolságra tolva egyszerűen leblokkolnak, azaz nem lehet őket tovább tolni. Az újítás célja kettős: egyrészt megakadályozza, hogy valaki fizetés nélkül távozzon az üzletekből, egyszerűen eltolja magával a bepakolt árut, másrészt a bevásárlókocsik ellopását is ellehetetleníti. Ugyanakkor való igaz, hogy a lecserélt, blokkolós kerekek miatt a kocsikat picit nagyobb erőkifejtéssel kell tolni alapjáraton, mint a régieket.

A Lidl Magyarország az Origónak beszélt a döntés hátterében meghúzódó biztonságtechnikai helyzetről: "ez egyrészt áruvédelmi célokat szolgál, megelőzhetőek vele a fizetés nélküli távozások, másrészt meggátolja magának a bevásárlókocsinak az eltulajdonítását is" – magyarázták, hozzátéve: az eddigi tapasztalataik pozitívak a bevezetett új rendszer kapcsán.

Az alighanem még a jövő zenéje, hogy lecserélik-e az összes áruházban a bevásárlókocsik kerekeit blokkolósra, az azonban biztos, hogy ha a vállalat a teljes csere mellett dönt, az sem egyik napról a másik napra fog lezajlani, hiszen hazánk egyik legnagyobb bolthálózatáról beszélünk, országszerte több mint 200 üzletről. Egy idő után egyébként egész biztosan mindenki hozzászokik az új kerékkel felszerelt kocsik tolásához is, és akkor már nem is lesz olyan szembeötlő a különbség a régi és az új között...