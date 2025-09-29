RETRO RÁDIÓ

Végre: most rengeteget spórolhatsz a fűtésszámlán, íme az egyszerű megoldás!

A Lidl radiátorfűtés-erősítő ventilátora biztos, hogy nagyon kelendő lesz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.29. 11:51
fűtés Lidl radiátor

Olyan hűvös lett szeptember végén az időjárás, hogy vannak, akik már el is kezdtek fűteni. Viszont nem mindegy, hogy a fűtési szezonban mennyire hatásos a fűtőtestünk, hiszen minél hatásosabb, annál kevesebb lesz a számlánk – ezért is lehet a Lidl idei sztárterméke a radiátorfűtés-erősítő ventilátor, ami egy egyszerű és okos készülék.

A radiátorfűtés-erősítő ventilátor / Fotó: Lidl

A Mindmegette írja, hogy a Lidl akciós újságában felbukkanó radiátorfűtés-erősítő ventilátor képes megsokszorozni a fűtés erejét és hatékonyságát, így akár a fűtésszámlánk is kevesebb lehet – nem csoda, hogy ilyen nagy az érdeklődés.

Vannak otthonok, ahol a fűtőtest előtt burkolat, vagy bútor van, ami rontja a hatékonyságot. A radiátorfűtés-erősítő ventilátor segítségével a meleget hatékonyabban tudjuk otthonunk levegőjébe juttatni, ráadásul nagyon egyszerű használni – íme a termékjellemzők:

  • A radiátor külső borítására felhelyezhető, mágneses termosztáttal rendelkezik.
  • 3 db ventilátorból áll, ezekben egyenként 7 db rotorlapát található.
  • 4 db mágnessel rendelkezik a könnyű rögzítéshez.
  • A teljesítménye kb. 0,55 W.

 

