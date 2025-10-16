Mindennap fogyasztjuk, mégis keveset gondolunk a készítőire: ma van a kenyér világnapja!
A kenyér mellett az élelmezés világnapját is október 16-án tartjuk. Mutatjuk, hogy a kenyér világnapja és az élelmezési gondokra való figyelemfelhívás mellett mi mindenről nevezetes még ez a nap!
A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16-a legyen a kenyér világnapja, melynek célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének, a kenyérnek a jelentőségét. A világnapot már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. Az ünnep alkalmat ad arra is, hogy a pékek áldozatos munkájára a nagyközönség figyelmét is felhívják.
Az élelmezés világnapja is ma van
A mai napot, vagyis október 16-át az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO Rómában ülésező konferenciája 1979-ben, magyar határozati javaslat alapján nyilvánította az Élelmezés világnapjává. A világnap célja, hogy mozgósítsa a kormányokat és a közvéleményt az emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondok orvoslására.
Október 16-a az újraélesztés világnapja is
A világnapot az Európai Újraélesztési Társaság elnevezésű ernyőszervezet kezdeményezte, és azt Európa szinte összes országában megtartják október 16-án. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a hirtelen szívhalálra, amely a fejlett társadalmakban „fájdalmasan gyakori”, ez az egyik vezető halálok. Magyarországon minden órában meghal valaki hirtelen szívpanaszok következtében, vagyis mintegy tízszer annyian érintettek, mint a végzetes kimenetelű közlekedési balesetekben.
Ma van a gerinc világnapja is
A világnap középpontjában a gerinccel, illetve a hátfájással kapcsolatos kérdések tudatosítása áll. Világszerte a fizioterapeuták, a gyógymasszőrök, a gerincklinikák, a rehabilitációs szakemberek, az egészségügyi szakemberek és aktivisták, továbbá az iskolák és betegséggel érintett emberek közreműködésével rendezik meg.
22 éve ezen a napon hunyt el Papp László
A világszinten elismert magyar ökölvívó háromszoros olimpiai, kétszeres Európa-bajnok, és a profik között is Európa első számú öklözője volt. Papp László Angyalföldön született, és nőtt fel. Futballistának készült, majd mégis ökölvívó lett, édesapja intése ellenére. 1945. szeptember 13-án Bécsben az 1. menetben kiütötte az osztrák Böhmöt, majd október 6-án következhetett a hazai bemutatkozás, amikor a nézőtérről hívták fel, mert a csepeli Bicsáknak nem volt ellenfele. Kiütéssel győzött a 2. menetben a hatszoros bajnok ellen, a következő években pedig sorra jöttek a győzelmek. 2003. október 16-án, 77 évesen hunyt el.
102 éve ezen a napon jött létre a Disney
A cég teljes neve The Walt Disney Company, röviden Disney. Walt Disney és a bátyja, Roy Oliver Disney alapította 101 évvel ezelőtt, Disney Brothers Cartoon Studio néven. A társaság székhelye a Kalifornia állambeli Burbank volt.
Már csak maximum 15 fok lesz napközben
A koponyeg.hu szerint csütörtökön reggel ködfoltok képződnek, melyek megszűnése után változóan felhős idő valószínű, csapadék nélkül. A hajnali 6 fok után 14-16 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet.
Mutatjuk a mai naptól érvényes forgalmi változásokat
- A BKK tájékoztatása szerint lezárják a Balatoni út Egér úti lehajtóját befelé 6 és 23 óra között.
- Lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 7 és 18 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani a XII. kerületben a Szilágyi Erzsébet fasor–Kútvölgyi út–Városmajor utca csomópontban 8 és 17 óra között.
- A 73-as, 76-os troli terelve közlekedik és nem érinti az Izabella utca / Király utca, a Rózsa utca és a Dob utca megállót ma üzemzárásig.
- A 37A és 37-es villamos a Pongrácz úti lakótelep és Hidegkuti Nándor Stadion között a Sörgyár irányú vágányon közlekedik majd 8:30-tól kb. 15:30-ig.
Kortárs zenei fesztivál is lesz ma
Jó hír a zeneimádóknak: hazánk egyik vezető nagyzenekara, a Concerto Budapest október 16-án egész napos kortárs zenei fesztivált rendez a Budapest Music Centerben! Az idei Hallgatás Napján garantált a fesztiválhangulat, a felhőtlen kikapcsolódás, na meg a cseppet sem hétköznapi zenei felhozatal. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Megnyílnak az Art Market Budapest kapui is
Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vására idén október 16. és 19. között várja az újszerű, inspiráló művészeti tartalmak iránt érdeklődőket az MTK Sportparkban. Az Art Market 2011 óta referenciapontnak számít a térség művészeti életében: eddig 5 kontinens több mint 50 országából érkeztek kiállítók. A kiállításról további információk itt olvashatók.
