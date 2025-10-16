Mindennap fogyasztjuk, mégis keveset gondolunk a készítőire: ma van a kenyér világnapja!

A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16-a legyen a kenyér világnapja, melynek célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének, a kenyérnek a jelentőségét. A világnapot már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. Az ünnep alkalmat ad arra is, hogy a pékek áldozatos munkájára a nagyközönség figyelmét is felhívják.

Október 16-a kenyér világnapja (Fotó: Freepik)

Az élelmezés világnapja is ma van

A mai napot, vagyis október 16-át az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO Rómában ülésező konferenciája 1979-ben, magyar határozati javaslat alapján nyilvánította az Élelmezés világnapjává. A világnap célja, hogy mozgósítsa a kormányokat és a közvéleményt az emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondok orvoslására.

Október 16-a az újraélesztés világnapja is

A világnapot az Európai Újraélesztési Társaság elnevezésű ernyőszervezet kezdeményezte, és azt Európa szinte összes országában megtartják október 16-án. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a hirtelen szívhalálra, amely a fejlett társadalmakban „fájdalmasan gyakori”, ez az egyik vezető halálok. Magyarországon minden órában meghal valaki hirtelen szívpanaszok következtében, vagyis mintegy tízszer annyian érintettek, mint a végzetes kimenetelű közlekedési balesetekben.

Ma van a gerinc világnapja is

A világnap középpontjában a gerinccel, illetve a hátfájással kapcsolatos kérdések tudatosítása áll. Világszerte a fizioterapeuták, a gyógymasszőrök, a gerincklinikák, a rehabilitációs szakemberek, az egészségügyi szakemberek és aktivisták, továbbá az iskolák és betegséggel érintett emberek közreműködésével rendezik meg.

22 éve ezen a napon hunyt el Papp László

A világszinten elismert magyar ökölvívó háromszoros olimpiai, kétszeres Európa-bajnok, és a profik között is Európa első számú öklözője volt. Papp László Angyalföldön született, és nőtt fel. Futballistának készült, majd mégis ökölvívó lett, édesapja intése ellenére. 1945. szeptember 13-án Bécsben az 1. menetben kiütötte az osztrák Böhmöt, majd október 6-án következhetett a hazai bemutatkozás, amikor a nézőtérről hívták fel, mert a csepeli Bicsáknak nem volt ellenfele. Kiütéssel győzött a 2. menetben a hatszoros bajnok ellen, a következő években pedig sorra jöttek a győzelmek. 2003. október 16-án, 77 évesen hunyt el.