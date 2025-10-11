Hatalmas sikerrel zárult a Kórház Éjszakája – rengetegen voltak kíváncsiak, hogy mi zajlik a Szent Imre színfalai mögött

Kórházba általában nem jó dolgában látogat el az ember, leszámítva október 10-e estéjét, amikor a Szent Imre kórház, a Kórház Éjszakája nevű rendezvényre megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt. A rendezvény iránt annyian érdeklődtek, hogy minden program teltházas volt, volt, ahol az előzetes regisztráció során egy nap alatt elfogytak a szabad helyek. Végül több mint 270 vendég kapott ritka bepillantást a gyógyítás kulisszái mögé.

Életveszélyes sérülésekkel érkezik a beteg a Szent Imre kórházba. Az érdeklődők végigkövethették a sztrókos nő sürgősségi ellátását. Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

A látogatók megnézhették, hogyan zajlik a sürgősségi ellátás, amikor a mentő egy sztrókos beteggel száguld a kórházba, megtudhatták, hogy a kardiológiai vizsgálatokon hogyan kukkantanak be az emberi szívbe, vagy épp hogy mit lát az, akinek szürkehályog van a szemén. De lehetőség volt a bábaszobában személyesen feltenni a várandóssággal és gyermekvállalással kapcsolatos kérdéseket, megnézni a kamera útját, amit egy gasztroenterológiai vizsgálat során nyel le a páciens, és a kórház dolgozói megmutatták azt is, hogy milyen egy műér, vagy épp egy szarvasmarha szívbillentyű közelről.

“Nem csak a modern műszerek, de az empátia is kéz a kézben jár a gyógyítással”

A programsorozat célja ugyanakkor nem csak a kórház mindennapi életének bemutatása volt, hanem egy kis egészségnevelést is becsempésztek a szervezők. A látogatók például arra is választ kaptak, hogy mik a horkolás és az alvási apnoe veszélyei, hogy hogyan lehet felismerni, ha valaki vélhetően sztrókot kapott, illetve a szakszerű újraélesztést lépéseit is felfrissíthették és begyakorolhatták a résztvevők.

A színes programsorozatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert az Egyetemi Oktatókórház főigazgatója álmodta meg 2016-ban.

Egy kórház soha nem maradhat falak mögötti rejtőzködő intézmény: azt szerettem volna, hogy a közösség lássa és érezze, nemcsak a modern műszerek, de az odafigyelés, az empátia és a szakmai elhivatottság is kéz a kézben járnak a gyógyítással. Hiszen félünk az orvosoktól, félünk a kórházaktól, de ez így nem jó, ezen szerettem volna változtatni. Aki ma bejött hozzánk, az nem rideg falakat, rohanó fehér köpenyeseket látott, hanem elhivatott embereket, akik ma is és minden nap valóban hisznek benne, hogy „Meg kell fogni a Beteg kezét!”

– mondta a program után a főigazgató.