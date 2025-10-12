„Elutasítottam a kemoterápiát, inkább 21 napos vízböjtöt tartok, hogy megtisztítsam a testem”

A nő tudja, hogy sokan ítélkeznek felette emiatt, de úgy érzi, helyes döntést hozott. A kemoterápia korábban nagyon legyengítette, ezért nem vállalta ismét.
Egy anya, aki 4-es stádiumú vérrákkal küzd, visszautasította a kemoterápiát, és ehelyett egy 12 000 fontos (körülbelül 5 és fél millió forint), orvosi felügyelet mellett végzett vízböjtkúrát választott, miután a rák visszatért 16 kimerítő kezelési ciklus után.
A 42 éves Sarah Ford 2024 februárjában kapta meg a lesújtó diagnózist, miután nászútja alatt, Törökországban szénanáthaszerű tüneteket, légszomjat és csípőfájdalmat tapasztalt. A korábbi testépítő kórházba került, ahol a CT-vizsgálat egy 11 centiméteres daganatot mutatott ki a mellkasa közepén. Miután visszatértek az Egyesült Királyságba, a chelmsfordi Broomfield Kórházban derült ki, hogy 4-es stádiumú Hodgkin-limfómája van – ez a vérrák egy agresszív formája, amely a fehérvérsejtekből indul ki. Az orvosok a mellkasában és a jobb csípőjében is növedékeket találtak.
Amikor közölték velem, hogy daganatom van, teljesen összetörtem – aktív és egészséges emberként ez sokkoló volt
– emlékezett vissza. A friss házas anya két hónapon belül négy kemoterápiás kezelést kapott, amelyek átmenetileg zsugorították a tumort. A következő négy, erősebb kezelés azonban nem hozott javulást. Hathetes szünet után további öt kemoterápiás kúrát és három immunterápiát végeztek, és szilveszterkor végre azt mondták neki, hogy a rák visszahúzódott.
Azt éreztem, végre kiszabadultunk a véget nem érő kemóból. Reméltem, hogy visszatérhetek a testépítéshez, újra dolgozhatok mentősként, és akár még egy gyermeket is vállalhatok. De néhány héttel később a rák visszatért. Épp hogy elkezdtem visszanyerni az életemet, amikor újra mindent félre kellett tennem
– mondta. Újabb öt immunterápiás cikluson esett át, de ezek sem hatottak. Végül további kemoterápiát ajánlottak neki – amit Sarah visszautasított. A kimerítő kezelések után feladta a hagyományos orvoslást, és inkább 21 napos vízböjtbe kezdett, orvosi felügyelet mellett.
Sarah 2024 februárjában, a 4-es stádiumú vérrák diagnosztizálása után megfogadta, hogy mindent megtesz, hogy négyéves fia mellett maradhasson. A kemoterápia alatt kihullott a haja, legyengült, és nem akarta újra végigcsinálni. Két héttel azután, hogy felvette a kapcsolatot egy klinikával, szeptember 25-én megkezdte a felügyelt vízböjtöt.
A legfontosabb az volt, hogy biztonságban legyek, és megfelelő orvosi felügyelet mellett csináljam ezt a – kívülről nézve őrült – dolgot. A férjemnek, a fiamnak, a családomnak és a barátaimnak is tudniuk kellett, hogy jól vagyok.
Az orvos, aki a böjtöt vezeti, azt állítja, hogy a módszer hatásos, de csupán egy dokumentált esetet tud felmutatni – egy 1-es stádiumú limfómás beteget, aki vízböjt és diéta után került remisszióba – írja a Daily Mail. Ugyanakkor a vérrák szakértői óva intenek attól, hogy a betegek orvosi konzultáció nélkül alternatív módszerekhez nyúljanak.
Heidi Smith, a Blood Cancer UK képviseletében azt mondta:
Ha valaki bármilyen alternatív terápiát fontolgat, például vízböjtöt, erősen javasoljuk, hogy előtte beszéljen a kezelőorvosaival. A legfontosabb, hogy a betegek a lehető legjobb kimenetelt kapják – ezt pedig csak tudományosan megalapozott kezelési tervek garantálják.
A Hodgkin-limfóma tünetei változatosak: nem minden betegnek vannak látható duzzanatai. Jellemző lehet az éjszakai izzadás, akaratlan fogyás, láz, tartós köhögés, viszketés, vagy a nyirokcsomók fájdalma alkohol fogyasztása után. Évente mintegy 2100 új Hodgkin-limfóma esetet diagnosztizálnak az Egyesült Királyságban. A betegség a nyirokrendszerben alakul ki, amely a szervezet egyik fő védekezőrendszere. A kóros sejtek a nyirokcsomók közelében – például a nyakban, hónaljban vagy lágyéknál – okozhatnak duzzanatokat, és mivel elvesztik a fertőzések elleni védekezőképességüket, a betegek könnyebben megbetegedhetnek. A betegség bármely életkorban előfordulhat, de leggyakrabban 20–40 éves férfiakat és 75 év felettieket érint.
