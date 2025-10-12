„Elutasítottam a kemoterápiát, inkább 21 napos vízböjtöt tartok, hogy megtisztítsam a testem”

Egy anya, aki 4-es stádiumú vérrákkal küzd, visszautasította a kemoterápiát, és ehelyett egy 12 000 fontos (körülbelül 5 és fél millió forint), orvosi felügyelet mellett végzett vízböjtkúrát választott, miután a rák visszatért 16 kimerítő kezelési ciklus után.

Sarah eleinte még vállalta a kemoterápiát

Fotó: gofundme.com

A 42 éves Sarah Ford 2024 februárjában kapta meg a lesújtó diagnózist, miután nászútja alatt, Törökországban szénanáthaszerű tüneteket, légszomjat és csípőfájdalmat tapasztalt. A korábbi testépítő kórházba került, ahol a CT-vizsgálat egy 11 centiméteres daganatot mutatott ki a mellkasa közepén. Miután visszatértek az Egyesült Királyságba, a chelmsfordi Broomfield Kórházban derült ki, hogy 4-es stádiumú Hodgkin-limfómája van – ez a vérrák egy agresszív formája, amely a fehérvérsejtekből indul ki. Az orvosok a mellkasában és a jobb csípőjében is növedékeket találtak.

Amikor közölték velem, hogy daganatom van, teljesen összetörtem – aktív és egészséges emberként ez sokkoló volt

– emlékezett vissza. A friss házas anya két hónapon belül négy kemoterápiás kezelést kapott, amelyek átmenetileg zsugorították a tumort. A következő négy, erősebb kezelés azonban nem hozott javulást. Hathetes szünet után további öt kemoterápiás kúrát és három immunterápiát végeztek, és szilveszterkor végre azt mondták neki, hogy a rák visszahúzódott.

Azt éreztem, végre kiszabadultunk a véget nem érő kemóból. Reméltem, hogy visszatérhetek a testépítéshez, újra dolgozhatok mentősként, és akár még egy gyermeket is vállalhatok. De néhány héttel később a rák visszatért. Épp hogy elkezdtem visszanyerni az életemet, amikor újra mindent félre kellett tennem

– mondta. Újabb öt immunterápiás cikluson esett át, de ezek sem hatottak. Végül további kemoterápiát ajánlottak neki – amit Sarah visszautasított. A kimerítő kezelések után feladta a hagyományos orvoslást, és inkább 21 napos vízböjtbe kezdett, orvosi felügyelet mellett.

A kemoterápián túl

Sarah 2024 februárjában, a 4-es stádiumú vérrák diagnosztizálása után megfogadta, hogy mindent megtesz, hogy négyéves fia mellett maradhasson. A kemoterápia alatt kihullott a haja, legyengült, és nem akarta újra végigcsinálni. Két héttel azután, hogy felvette a kapcsolatot egy klinikával, szeptember 25-én megkezdte a felügyelt vízböjtöt.

A legfontosabb az volt, hogy biztonságban legyek, és megfelelő orvosi felügyelet mellett csináljam ezt a – kívülről nézve őrült – dolgot. A férjemnek, a fiamnak, a családomnak és a barátaimnak is tudniuk kellett, hogy jól vagyok.

Az orvos, aki a böjtöt vezeti, azt állítja, hogy a módszer hatásos, de csupán egy dokumentált esetet tud felmutatni – egy 1-es stádiumú limfómás beteget, aki vízböjt és diéta után került remisszióba – írja a Daily Mail. Ugyanakkor a vérrák szakértői óva intenek attól, hogy a betegek orvosi konzultáció nélkül alternatív módszerekhez nyúljanak.