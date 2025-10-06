"Már felállítottam a karácsonyfát - rengetegen kritizálnak, de nem érdekel"

Egy influenszer vitát robbantott ki az interneten, miután megmutatta, hogy otthonában már áll a karácsonyfa, de nem gömbökkel és díszekkel, hanem több tucat Labubu babával díszítve, ráadásul már szeptember óta.

Rengetegen kritizálják az influenszert, akinek már szeptember óta díszíti otthonát a karácsonyfa. (Képünk illusztráció) Fotó: Mourad Saadi / unsplash.com

Már szeptember óta otthonát díszíti a Labubu-karácsonyfa

Míg egyesek giccsesnek vagy túl korainak nevezték az ötletet, mások imádták a kreativitását. A karácsonyi dekorációt sokan túlzásnak tartják, de a videó már óriási felkapottságnak örvend a közösségi médiában. Az ausztrál influenszer, Matt Hey az Instagram-oldalán osztotta meg először a lenyűgöző fáról készült videókat.

Én vagyok az egyetlen és igazi Labubu-karácsonyfa tulajdonosa.

- mondta tréfásan.

Amikor az idei év témáján gondolkodtam, olyasmit akartam, ami valahogyan tükrözi ezt az évet. Szóval hogyan is választhattam volna mást, mint a Labubukat...

Hey azt is elismerte, hogy számított némi negatív visszajelzésre.

Tudom, hogy ez a fa sokakat fel fog dühíteni – és ezt imádom.

A fát több mint 40 Labubu baba díszíti, és valóban vegyes reakciót váltott ki az emberekből.

Az idei év Labubu-őrülete

Az influenszer alkotása több mint egy feltűnő karácsonyi mutatvány, ugyanis a Labubu babák világszerte óriási őrületet indítottak, még a hírességek is luxus táskáikra akasztják őket. A figurák annyira népszerűek, hogy egyesek százezrekért árulják.

A népszerűség azonban hamisítványok áradatát is elindította. Csak az Egyesült Királyságban idén a hamisított játékok 90 százaléka Labubu utánzat volt, amelyeket a határon foglaltak le. Sok közülük nem felelt meg a biztonsági előírásoknak, és fulladásveszélyt vagy káros anyagokat is tartalmazott, ami komoly aggodalmat keltett a szülők és gyűjtők körében - írta a Mirror.