Szívszaggató: egy társasház tárolójában találták meg Tamás holttestét

Szinte megfagyott a levegő pénteken (október 17.) abban a szombathelyi társasházban, ahol egy férfi holttestére bukkantak a ház egyik tárolójában. A 112 Press úgy tudja, hogy a férfi a helyi Bem József utca egyik házának pincéjében feküdt egy matracon, a holttestre pedig az egyik lesétáló lakó bukkant rá. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan hány órán át feküdt ott a férfi, de az eddigi információk szerint már órák óta halott lehetett.

Tamás holttestét a társasház tárolójában találták meg Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Pincében találták meg Tamás holttestét

A lap megtudta, hogy a férfi a ház egyik egyszobás lakásában élt, két napja azonban elvesztette a kulcsait. Azt viszont senki nem sejtette, hogy nem csináltat újat, hanem ehelyett a ház tárolójában húzza meg magát egy rögtönzött ágynak szánt matracon. A lakók és a környékbeliek valósággal sokkot kaptak a történtek után, a férfit ugyanis előző nap még látták sétálni a közeli utcákon. Hozzátették azonban: állapota már ekkor aggasztónak tűnt, arca beesett, sárgás színű és borostás volt.

A Metropol információi szerint Tamást sokan ismerték és kedvelték a környéken. Mindenkivel barátságosan viselkedett, azonban hatalmas problémával küzdött: alkoholfüggő volt. A férfit többen is próbálták kimenteni a szenvedélybetegség poklából, de legnagyobb sajnálatukra nem sikerült. Úgy értesültünk, hogy voltak ugyan tisztább időszakai, amikor rövidebb-hosszabb időre letette az üveget, de végül sajnos mindig visszacsúszott.

Úgy tudjuk, hogy a férfi korábban keményen és szívesen dolgozott, ám állapota miatt egy idő után a munkája megszűnt. Vélhetően ezután állapota csak tovább romlott:

Soha nem bántott senkit, nem volt agresszív, csak sokat ivott. Voltak időszakok, amikor leállt, sokan próbálták lebeszélni arról, hogy igyon, de nem sikerült

- mondta egy környékbeli férfi. Hozzátették, nem először került már kritikus állapota, korábban is akadtak már olyan pillanatok, amikor az élete is veszélybe került. Mint mondták, ők sajnálják a legjobban, hogy az emberek szeretete és a romló egészségügyi állapota sem volt elég intő jel Tamásnak.