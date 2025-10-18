„Szarkasztikusabb lett” – a feleség azt hitte, csak hangulatváltozás, de halálos kór támadta meg a férjét
Szörnyű dolog állt a hangulatváltozás mögött.
Megrázó történet rázta meg Angliát: egy fiatal apa, Henry Barringer személyisége fokozatosan megváltozott – szarkasztikusabb, nyersebb lett a feleségével –, ám a viselkedésbeli változások mögött nem lelki ok, hanem egy halálos agydaganat állt.
Csak feszültségnek hitte, de halálos betegség állt a háttérben
Felesége, Rebecca eleinte azt hitte, a házasságukban támadt feszültség miatt lett más a férje. Csak később derült ki: az agyában növekvő tumor pusztította el lassan a személyiségét – majd az életét.
Rebecca visszaemlékezése szerint egy évvel a diagnózis előtt kezdett furcsa lenni minden.
A férjem mindig humoros volt, de ez megváltozott. Egyre szarkasztikusabb lett, néha bántó is. Olyanokat mondott, amiket korábban soha. Már nem ismertem rá arra az emberre, akit elvettem
– mesélte megtörten.
2023 nyarán, egy franciaországi családi nyaraláson, Henry állapota tovább romlott: heves migrének és hányás gyötörték. A Norfolk and Norwich Egyetemi Kórházban végzett CT-vizsgálat után kimondták a rettenetes diagnózist: inoperábilis és gyógyíthatatlan agydaganat.
Henry – aki korábban amatőr rögbijátékosként sportolt – kemoterápiát és sugárkezelést kapott, ám a család nem akart beletörődni. A szülei, Linda és Robert, több ezer fontot fizettek, hogy a daganatmintát Amerikába küldjék, hátha ott találhatnak új kezelési lehetőséget. De az eredmények soha nem érkeztek meg időben. Henry 2024 májusában, alig 11 hónappal a diagnózis után elhunyt, feleségét és négyéves kisfiát, Edwardot hagyva maga után.
Rebecca így emlékezett vissza az utolsó hónapokra:
Két hónapig mintha visszatért volna a régi Henry. Reményt kaptunk. Aztán minden újra rosszra fordult. Ő azonban nem akart feladni semmit. Még hat héttel a halála előtt is dolgozott, és eljutott egy rögbimeccsre, amit mindig látni akart. Hihetetlenül bátor volt.
A család a tragédia után sem hagyta, hogy Henry története feledésbe merüljön. Barátai és munkatársai jótékonysági rögbimérkőzéseket szerveznek, és 2026-ban a National Three Peaks Challenge teljesítésével is pénzt gyűjtenek az agydaganat-kutatás támogatására.
Rebecca most azért beszél a fájdalmáról, hogy más családok ne járjanak úgy, mint ők:
Az emberek nem is sejtik, milyen alattomos ez a betegség. Először csak egy kis személyiségváltozás… aztán már késő. Henry mindent megpróbált, és még akkor is élni akart, amikor a teste már feladta.
A Brain Tumour Research alapítvány szerint az agydaganatok kutatására arányaiban messze kevesebb támogatás jut, mint más rákfajtákra, írja a Mirror.
