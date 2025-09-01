Szívszorító: a 25 éves férfi egyetlenegy okból vette feleségül szerelmét

A fiatal férfi, Max Vardy először 2024 februárjában érzett zsibbadást a jobb lábában, de akkoriban csak kisebb térdsérülésnek gondolta. Néhány hónappal később erős fejfájások jelentkeztek, amelyeket a munkája okozta stressznek tulajdonított. Júniusban egy edzés után furcsa látászavarok léptek fel, ezért végül orvoshoz fordult. A sürgősségi osztályon készült CT-felvétel kimutatta az agy bal oldalán lévő elváltozást, a szövettani vizsgálat pedig megerősítette a rosszindulatú daganatot.

A 25 éves férfi furcsa tüneteket tapasztalva rohant orvoshoz, majd kiderült a tragikus diagnózis / Fotó: Illusztráció: pexels.com

A férfi felkészült élete nagy lépésére

Max mindössze 25 éves volt, amikor orvosai egy agresszív, gyógyíthatatlan agydaganattal, IV. stádiumú glioblasztómával diagnosztizálták. A férfi kezdetben kemoterápiát és sugárkezelést kapott, de 2025-re állapota rosszabbodott, beszéde is nehezebbé vált. Az orvosok 12–18 hónapos túlélési időt jósoltak neki. A további kezelések súlyos mellékhatásai helyett úgy döntött, hogy inkább a minőségi időt választja: szerelmével, a 25 éves Georgie Englishsel kötött házasságot.

A pár 2025. augusztus 20-án mondta ki a boldogító igent egy meghitt, 22 fős családi szertartáson Max surrey-i otthonában. Georgie, aki szünetelteti munkáját, hogy ápolhassa párját, így nyilatkozott:

Sokat beszéltünk arról, hogy összeházasodunk, és Max legnagyobb vágya az volt, hogy láthasson a menyasszonyi ruhámban. Amikor állapota rohamosan romlott, tudtam, most kell lépnünk. Három nap alatt szerveztem meg az esküvőt. Szeretném, ha a családfánkban örökre ott lenne Max neve, hogy tudják, mennyire fontos része volt az életemnek. Az a szeretet és segítség, amit a közösségtől kaptunk, felbecsülhetetlen. Ez a nap számunkra örök emlék marad

– vallja a fiatal nő a The Mirror cikkében.

Max így fogalmazott:

Az egyetem első hetében ismertem meg Georgie-t, azóta egy csapat vagyunk. Évekig tervezgettük a közös jövőt, és bár minden máshogy alakult, boldog vagyok, hogy feleségül vehettem a legjobb barátomat. Az idő, ami hátravan, az emlékekről szól

– nyilatkozta Max.

A fiatal férfi nem a fájdalmas kezelésekért él, hanem a szeretteivel megélt, tiszta pillanatokért.