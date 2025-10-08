Gyászol Orbán Viktor, fekete-fehér fotóval tudatta a szomorú hírt

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző.

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György, Orbán Viktor is búcsúzik tőle Fotó: Földi Imre / MTI

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányától Orbán Viktor miniszterelnök is elbúcsúzott a Facebook-oldalán.

Isten nyugosztalja Mezey Györgyöt!

- írta a kormányfő, aki a bejegyzéséhez egy fotót is csatolt a korábbi szövetségi kapitányáról, amihez azt fűzte hozzá:

„Köszönünk mindent mester!”