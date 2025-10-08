RETRO RÁDIÓ

Gyászol Orbán Viktor, fekete-fehér fotóval tudatta a szomorú hírt

A miniszterelnök a közösségi oldalán emlékezett meg Mezey Györgyről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 09:20
búcsú mezey györgy Orbán Viktor emlékezés gyász

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző.

MEZEY György
Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György, Orbán Viktor is búcsúzik tőle Fotó: Földi Imre / MTI

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányától Orbán Viktor miniszterelnök is elbúcsúzott a Facebook-oldalán.

Isten nyugosztalja Mezey Györgyöt!

- írta a kormányfő, aki a bejegyzéséhez egy fotót is csatolt a korábbi szövetségi kapitányáról, amihez azt fűzte hozzá:

„Köszönünk mindent mester!”

 

