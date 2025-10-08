Gyászol Orbán Viktor, fekete-fehér fotóval tudatta a szomorú hírt

A miniszterelnök a közösségi oldalán emlékezett meg Mezey Györgyről.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző.
A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányától Orbán Viktor miniszterelnök is elbúcsúzott a Facebook-oldalán.
Isten nyugosztalja Mezey Györgyöt!
- írta a kormányfő, aki a bejegyzéséhez egy fotót is csatolt a korábbi szövetségi kapitányáról, amihez azt fűzte hozzá:
„Köszönünk mindent mester!”
