Menekülnek az emberek: Pusztító földrengés rázta meg a nagyvárost
Épületek omlottak össze a katasztrófában.
Hatalmas földregés rázta meg Törökország Balikesir régióját. A természeti katasztrófa nagy területeket érintett, közte Isztambul és Izmir városát is. Épületek omlottak össze, az emberek menekültek az utcára a 6.1-es erősségű török földrengés következtében.
Gigantikus földrengés rázta meg a régiót
A földrengés hosszan tartó rázkódása pánikot és félelmet váltott ki az érintett területek lakóiból, a rengések elhúzódása pedig tovább növelte az aggodalmat.
Isztambul 15 milliós lakossága nagyon megijedt a természeti katasztrófa miatt. Recep Tayyip Erdoğan török elnök nyilatkozatot tett közzé és együttérzését fejezte ki a kárt szenvedett polgárok számára.
Őszinte részvétemet nyilvánítom azoknak a lakosoknak, akiket a Balikesir tartomány Sindirgı körzetében bekövetkezett, valamint a szomszédos tartományokban is érzékelhető földrengés érintett
A rengés 22:48-kor kezdődött el. A katasztrófa több épületben okozott kárt, de egyelőre nem érkezett arról információ, hogy haláleset történt volna a rengés következtében. A hírek szerint a pánikban és menekülés közben 22 ember szenvedett el sérüléseket, őket könnyebb sérülésekkel kezelik a kórházban. A 6.1-es erősségű rengés következtében épületek omlottak össze és hatalmas törmelék torlaszol el néhány török utcát - írja a Mirror.
