Menekülnek az emberek: Pusztító földrengés rázta meg a nagyvárost

Épületek omlottak össze a katasztrófában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 09:29
földrengés földrengés törökország katasztrófa

Hatalmas földregés rázta meg Törökország Balikesir régióját. A természeti katasztrófa nagy területeket érintett, közte Isztambul és Izmir városát is. Épületek omlottak össze, az emberek menekültek az utcára a 6.1-es erősségű török földrengés következtében.

Gigantikus török földrengés rázta meg a régiót
Egy összedőlt épület romjai Sindirgi városában a vasárnap esti földrengés után Fotó: Anadolu via AFP

Gigantikus földrengés rázta meg a régiót

A földrengés hosszan tartó rázkódása pánikot és félelmet váltott ki az érintett területek lakóiból, a rengések elhúzódása pedig tovább növelte az aggodalmat.

Isztambul 15 milliós lakossága nagyon megijedt a természeti katasztrófa miatt. Recep Tayyip Erdoğan török ​​elnök nyilatkozatot tett közzé és együttérzését fejezte ki a kárt szenvedett polgárok számára.

Őszinte részvétemet nyilvánítom azoknak a lakosoknak, akiket a Balikesir tartomány Sindirgı körzetében bekövetkezett, valamint a szomszédos tartományokban is érzékelhető földrengés érintett

A rengés 22:48-kor kezdődött el. A katasztrófa több épületben okozott kárt, de egyelőre nem érkezett arról információ, hogy haláleset történt volna a rengés következtében. A hírek szerint a pánikban és menekülés közben 22 ember szenvedett el sérüléseket, őket könnyebb sérülésekkel kezelik a kórházban. A 6.1-es erősségű rengés következtében épületek omlottak össze és hatalmas törmelék torlaszol el néhány török utcát - írja a Mirror.

 

 

