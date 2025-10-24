Ősi sírkomplexumot tártak fel Törökországban, a Bibliában említett Colossae városában

Törökországban, a bibliai Kolosszé városában — ahová Szent Pál írta a Kolosséiakhoz írt levelét — régészek több mint 60, mintegy 2,200 éves sziklába vájt sírt tártak fel, amelyekben kerámiákat, érméket, lámpásokat és amuletteket találtak, új betekintést nyújtva az ókori lakosok vallási és mágikus hiedelmeibe.

A Törökországban talált sírkomplexum több mint 2200 éves Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Törökországban találtak sírkomplexumot

A város az Égei-tenger vidékén, a Honaz-hegy lábánál fekszik. Bár a települést már i.e. 6. században lakták, a város jelentőségét az i.sz. 1. századi földrengés rontotta, majd az i.sz. 7. században újjáépítették, végül 787-ben hagyták el egy újabb pusztító földrengés után. A régész, Baris Yener elmondta, hogy a feltárt sírok több mint 2200 évesek, és a terület Anatólia legnagyobb, sziklába vájt, vályú alakú sírtemetője. A kutatók körülbelül 65 sírt azonosítottak, ebből 60-at már feltártak. Meglepő volt számukra, hogy ennyi sír ilyen szorosan egymás mellett található. A nekropolisz azt mutatja, hogy az ókori emberek rendkívüli módon kihasználták a terület geológiai és topográfiai adottságait, hiszen a mezőgazdaság, különösen a gabonatermesztés, fontos volt, így a sziklás területeket temetkezési helynek jelölték ki - olvasható a Fox News cikkében.

A sírokban terrakotta edényeket, üvegedényeket, olajlámpákat, pénzt és a halottak személyes tárgyait, például szandálokat is találtak. A keresztény előtti temetkezések új betekintést nyújtanak a régió korai vallási hiedelmeibe: például az olajlámpákat az utazás megvilágítására használták a túlvilágra.

Yener több amulettet, talizmánt és gyógyító képességgel rendelkező követ is talált. Az egész leletanyag arra utal, hogy Colossae lakói erősen spirituális hittel rendelkeztek, még Szent Pál levele előtt is. „A leletek azt mutatják, mennyire fontosak voltak számukra a mágia, a talizmánok és a védelmező erejű tárgyak” – mondta a régész.