Hogyan kerültek oda? Sikerült megfejteni a 80 tonnás Húsvét-szigeti szobrok a rejtélyét

A Csendes-óceánban, Chile partjaitól 2 182 mérföldnyire fekvő Húsvét-sziget híres arról, hogy több mint 1000 emberfejet ábrázoló szobor sorakozik a partvidéken.

Kiderült a Húsvét-sziget titka Fotó: pexels.com

Végre kiderült, hogyan mozgathatták a Húsvét-szigeti kőfejeket

A szobrokat a helyi Rapa Nui nép 1250 és 1500 között készítette, átlagosan 4 méter magasak, súlyuk pedig jellemzően 10–14 tonna között mozog. A szobrokat az elhunyt ősök tiszteletére állították, mind fejjel, mind testtel rendelkeznek. Bár sok szobor évszázadok alatt a táj változásai miatt részben eltemetődött, emiatt kapták a „Húsvét-szigeti fejek” becenevet.

A sziget hivatalosan az UNESCO világörökség része, és a történészek, régészek hosszú évek óta fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy többet megtudjanak a szobrokról, valamint megvédjék őket a károsodástól. Évtizedeken át fennálló kérdés azonban továbbra is megmaradt: hogyan kerültek a moai szobrok a végső helyükre? A tudósok most végre talán választ találtak erre.

Korábban azt feltételezték, hogy a szobrokat vízszintesen húzták a helyükre, azonban ezt később túl megterhelő módszernek ítélték, hiszen a legnagyobb szobor körülbelül 80 tonnát nyom, amit sok Rapa Nui ember összehangolt munkája kellett volna, hogy elmozgasson.

A Binghamton Egyetem és az Arizonai Egyetem kutatói azonban egy alternatív szállítási módszerre vonatkozó bizonyítékot nem tettek közzé. A csapat egy elméletet tesztelt, amely szerint a moai szobrokat „sétáltatták” vízszintesen a helyükre, kötelek segítségével, több ember húzta a szobrot oldalirányú hintázó mozgással, valamint speciálisan kialakított utak mentén.

Amint mozgásba lendül, egyáltalán nem nehéz, az emberek egy kézzel húzzák. Energiát takarít meg, és nagyon gyorsan halad, a nehéz rész az, hogy először beindítsd a hintázást. A kérdés az, ha igazán nagy a szobor, mi kell hozzá? Ami kísérletileg történt, az összhangban van a fizika elvárásaival?

- magyarázta Carl Lipo, a Binghamton Egyetem antropológia professzora.

A módszer teszteléséhez a csapat egy részletes 3D-modellt készített egy moai szoborról, hogy lássák, hogyan „sétálna”. Az eredmények megerősítették az elméletet: a szobrok nagy, D-alakú talapzata lehetővé tette, hogy oldalirányú hintázással előre haladjanak.