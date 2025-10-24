Földönkívüli ereklyék érkeztek a Hold túloldaláról

Földönkívüli ereklyék kerültek elő a Hold titokzatos, eddig feltérképezetlen túlsó oldaláról származó mintákból – a tudósok szerint ez átírhatja a Naprendszer korai történetét. A szenzációs felfedezést a Kínai Tudományos Akadémia kutatói tették, miután megvizsgálták a Chang’e–6 űrszonda által visszahozott kőzet- és porszemcséket, amelyeket a Hold túlsó felén, az Apollo-kráter térségében gyűjtöttek 2024-ben.

Földönkívüli ereklyék lehettek a Holdon? (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Valóban földönkívüli ereklyékre bukkantak?

A kutatók hét apró kődarabot azonosítottak, amelyek nem illenek a Hold természetes szerkezetébe. Ezekről kiderült, hogy ősi aszteroidák maradványai, amelyek több milliárd évvel ezelőtt csapódtak a Hold felszínébe. A darabok nem a Naprendszer belső részéből, hanem a Mars és a Jupiter közötti aszteroidaöv vizes, szénben gazdag égitestjeiről származnak – vagyis valóban földönkívüli eredetűek.

A különleges leletek egyfajta „kozmikus időkapszulaként” őrizték meg a Naprendszer hajnalának nyomait. A vizsgálatok szerint a kőzetek akár 10–20 százaléknyi vizet tartalmazó ásványokat, aminosavakat és szénalapú szerves vegyületeket rejtenek – ezek pedig az élet alapvető összetevői. A kutatók úgy vélik, az ilyen aszteroidák hozhatták el a vizet és a kémiai elemeket, amelyek később az élet kialakulásához vezettek a Földön.

A mintákban olivin nevű zöld kristályokat is találtak, amelyek vizes eredetű aszteroidákra jellemzőek, és ritkák a Hold száraz, vasban gazdag kőzetei között. Az eredmények megerősítik azt az elméletet, hogy az aszteroidák nemcsak a Földre, hanem a Holdra is vizet szállítottak több milliárd évvel ezelőtt, ezzel hozzájárulva a ma is létező jéglerakódások kialakulásához.

A felfedezés jelentősége óriási: a tudósok szerint ezek az ereklyék az élet kozmikus eredetére is utalhatnak. A hasonló aszteroidák becsapódásai más bolygókat – például a Marsot vagy a Jupiter jeges holdjait – is elérhették, ahol akár mikroszkopikus életformák is megszülethettek, írja a Daily Mail.

A Chang’e–6 küldetés több mint két kilogrammnyi holdport és kőzetet hozott vissza a Földre, ezzel új korszakot nyitva a holdkutatásban. A kutatók szerint ez még csak a kezdet: Kína, az Egyesült Államok és India is újabb holdexpedíciókat tervez 2030 előtt – és ki tudja, milyen újabb földönkívüli titkokat rejt még a Hold árnyékos oldala.