Fogyni akart, belehalt: olcsó fogyókúrás injekciótól vesztette életét egy édesanya

Az édesanya illegálisan beszerzett, olcsó súlycsökkentő injekciója végzetesnek bizonyult. A fogyókúrás injekciót egy szépségszalonban adták be a nőnek, aki a szúrás után gyorsan rosszul lett és kórházba került. A nő lányai szerint édesanyjuk halála előtt borzalmas fájdalmakon ment keresztül.

Az illegális fogyókúrás injekció miatt az anya életét vesztette Fotó: Freepik/Illusztráció

A fogyókúrás injekció az édesanya életébe került

Egy angol anya és nagymama, Karen McGonigal egy szépségszalonban tett látogatása során igent mondott a felajánlott súlycsökkentő injekcióra. Az illegális szert fogyókúrás módszerként reklámozták.

Az engedély nélküli injekciót a fogyás gyors elérésére hirdették, miközben csak néhány mellékhatást – például emésztési zavarokat és hányingert – említettek. A legnagyobb kockázatot, a halál lehetőségét azonban elhallgatták.

Az áldozat lányai elmondták, édesanyjuk rosszul érezte magát a bőrében. A nő ki sem akart lépni a házból, annyira elégedetlen volt a testével. Az édesanya vissza akarta nyerni önbizalmát, és amikor egyik barátnője elmesélte, hogy egy közeli szépségszalon fogyókúrás gyógyszert kínál, azonnal élni akart a lehetőséggel.

A gyógyszert kizárólag egészségügyi szakember által kiállított recept alapján, legálisan és biztonságosan szabad beadni. A szépségszalon azonban engedély és orvosi tapasztalat nélkül árulta a szert.

Az áldozat lánya elmondta, édesanyja a hátsó szobában kapta meg az injekciókat, a szúrás csak pár percig tartott és utána már mehetett is. Karen elkezdett fogyni, de négy nappal az utolsó injekció beadása után rosszul lett, és arra panaszkodott, hogy kínzó hasfájás gyötri, és nehezen tud lélegezni. A nő lánya elmondta, hogy anyja arca lilává vált, mire kiérkezett a mentő.

A nő két napig feküdt a kórházban, de nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség letartóztatta a kozmetikust és a nőt káros anyaggal való visszaéléssel, emberöléssel, valamint szabályozott anyaggal való kereskedelemmel vádolják.

A hatóságok és az áldozat lánya arra figyelmeztetik az embereket, hogy ne használjanak illegálisan beszerzett vagy alkalmazott anyagokat – írja a People.