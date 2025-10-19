RETRO RÁDIÓ

Új kísérleti eljárás segítségével gyógyítottak térdízületi gyulladást

Egy új kísérleti eljárás drasztikus beavatkozás nélkül enyhítette a beteg fájdalmát. A térdízületi gyulladás, porckopás borzalmas, sokszor elviselhetetlen fájdalmakkal jár, és olykor műtétre is szükség van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.19. 10:00
fájdalom kísérlet betegség műtét

Kísérleti eljárást teszteltek térdízületi gyulladásos, porckopásos betegeknél, ahol azt figyelték meg, hogy milyen módon enyhítő a fájdalom tabletták és műtétek nélkül.

Az új kísérleti eljárás biztonságos és hatékony sugárkezelést alkalmaz a térdízületi gyulladás fájdalmának enyhítésére
Az új kísérleti eljárás biztonságos és hatékony sugárkezelést alkalmaz a térdízületi gyulladás fájdalmának enyhítésére Fotó: Képünk illusztráció / Pixabay

Egy új, kísérleti eljárás műtét és gyógyszer nélkül enyhítheti a térdízületi porckopás fájdalmát – derült ki egy koreai kutatásból, amelyet az Amerikai Sugárterápiás Onkológiai Társaság éves konferenciáján mutattak be. A vizsgálat szerint alacsony dózisú sugárkezelés biztonságos és hatékony módja lehet az osteoarthritis (ízületi kopás) tüneteinek enyhítésére. A betegség a térdben fájdalmat, duzzanatot és merevséget okoz, és idővel fokozatosan súlyosbodik - írja a Fox News.

A kutatásban 114, enyhe vagy közepesen súlyos térdízületi kopásban szenvedő beteg vett részt, akiket véletlenszerűen osztottak három csoportba: nagyon alacsony dózisú sugárzást, alacsony dózisú sugárzást vagy placebót kaptak. Egyéb fájdalomcsillapítóként csak paracetamolt engedélyeztek. A résztvevők hat kezelést kaptak, majd a kutatók a fájdalom, a fizikai funkció és az általános állapot javulását vizsgálták. A betegek kérdőíven is értékelték a fájdalmat és a merevséget. Mellékhatásokat senki sem tapasztalt.

Négy hónappal később az alacsony dózist kapó betegek 70%-ánál mutatkozott „érzékelhető javulás”, míg a placebó csoportban ez 42% volt. A nagyon alacsony dózist kapók esetében 58,3%-os javulást mértek. A kutatók szerint ez azt bizonyítja, hogy a sugárkezelés hatása nem pusztán placebo. Az alacsony dózisú csoportban a betegek több mint fele számolt be jelentős javulásról fájdalom, merevség és mozgásképesség terén, míg a placebó csoportban ez csak 30% volt. A sugárzás mértéke mindössze töredéke volt annak, amit daganatos kezeléseknél alkalmaznak.

„Az enyhébb és közepes súlyosságú betegek esetében ez az eljárás akár évekkel elhalaszthatja a térdprotézis-műtétet” – mondta Dr. Byoung Hyuck Kim, a kutatás vezetője, a Szöuli Nemzeti Egyetem orvosi karának sugárterápiás docense.

A térdízületi kopásban szenvedők gyakran nehéz döntés előtt állnak: a fájdalomcsillapítók mellékhatásai és a műtét kockázatai között kell választaniuk. Szükség van olyan köztes megoldásra, amely hatékony, de kevésbé invazív – és a sugárkezelés jó alternatíva lehet, különösen azoknál, akik nem viselik jól a gyógyszereket vagy injekciókat

Kim hozzátette: „Az enyhébb eseteknél, ahol az ízület szerkezete még ép, a sugárzás csökkentheti a gyulladást és késleltetheti a műtét szükségességét. De ha a porc már teljesen elpusztult, ez a módszer nem képes regenerálni a szövetet.”

A kutató szerint a legjobb eredmény akkor várható, ha a kezelést életmódbeli változtatásokkal – például fogyással, gyógytornával és gyógyszeres terápiával – kombinálják. A tudósok ugyanakkor elismerték, hogy a vizsgálat korlátozott, mivel a megfigyelési idő rövid volt. A következő lépésben nagyobb klinikai próbákat terveznek, hogy összevessék az alacsony dózisú sugárkezelés és a hagyományos gyógyszeres kezelések hatékonyságát

 

