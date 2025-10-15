,,A legnagyobb ellenségemnek sem kívánnám" – brutális betegségben szenved a 26 éves nő

Egy nő, aki egy krónikus betegség miatt nap mint nap súlyos tünetekkel küzd, részletesen beszélt arról, milyen hatással van ez az életére. A 26 éves, észak-karolinai Shelby Edge először középiskolás korában tapasztalta a tüneteket, ekkor derült ki, hogy eozinofil nyelőcsőgyulladása (EoE) van – egy olyan állapot, amelyről Shelby az Inside Editionnek azt mondta, „a legnagyobb ellenségének sem kívánná”.

Teljesen megváltoztatta az életét ez a krónikus betegség – Fotó: Freepik – illusztráció

Ebédidőben spagettit ettem, amikor hirtelen úgy éreztem, mintha valami megakadt volna a torkomban. Azt hittem, fulladozom, teljesen pánikba estem, de semmi sem volt ott

– mondta.

Az ijesztő élmény után Shelby körülbelül egy hónapig félt enni, végül teljesen abbahagyta az étkezést. Az iskolai dolgozók étkezési zavarra gyanakodtak, de a tünetek váratlanul eltűntek egy hónappal később.

Néhány év múlva azonban újra visszatértek, és a húszas évei elejére Shelby állapota súlyossá vált – írja az Unilad.

Olyan volt, mintha folyamatosan valami a torkomban ragadt volna. Nyolc hónapig nem múlt el. Nem tudtam szilárd ételt fogyasztani, és gyorsan lefogytam. Mindenki észrevette. Nagyon betegnek látszottam. Olyan, mintha a tested önmaga ellen fordulna. A kenyér, a burgonya, a hús – minden, amit mások normálisan esznek – olyan érzés, mintha elakadna

– idézte fel.

A Mayo Klinika szerint az eozinofil nyelőcsőgyulladás krónikus immunrendszeri betegség. Ennél a betegségnél egyfajta fehérvérsejt, az eozinofil felhalmozódik abban a csőben, amely a szájat a gyomorral köti össze. Ez az állapot ételre, allergénre vagy savas refluxra adott reakció miatt alakul ki, ami a nyelőcső gyulladásához vezethet, és olyan kellemetlen tüneteket okozhat, mint amilyeneket Shelby is tapasztal.

Felnőtteknél a betegség tünetei közé tartozik:

nyelési nehézség,

mellkasi fájdalom,

míg gyermekeknél hányás, hasi fájdalom és étkezési problémák jelentkezhetnek.

A betegség Shelby életét teljesen megváltoztatta. „Az emberek nem értik, milyen ez. Képzeljék el, hogy naponta háromszor, minden egyes étkezésnél rettegnek. A világ az étel körül forog. Ha ezt elveszik valakitől, az pusztító” – mondta.