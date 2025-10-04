Véletlenül a havi fizetésének 330-szorosát kapta meg, majd felmondott – végül megnyerte a pert

A bíróság neki adott igazat. Ekkora fizetés ütötte a markát, tévedésből.
Egy chilei irodai dolgozó felmondott munkahelyén, miután véletlenül a havi fizetésének több mint 330-szorosát utalták át neki, majd három év jogi csata után megnyerte a pert, amikor a munkáltatói vissza akarták kérni a pénzt. A férfi a Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile nevű élelmiszercégnél asszisztensként dolgozott, és havi szinten körülbelül 500 000 chilei pesót, azaz körülbelül 170 000 forintot keresett.
2022 májusában azonban a cég tévedésből 165 millió pesót, körülbelül 56 millió forintot utalt a számlájára. A vállalat azt állította, hogy a dolgozó az emberi erőforrásokkal folytatott megbeszélésen beleegyezett a pénz visszaadásába, ám három nappal később felmondott, ami jogi vitát indított. A menedzserek lopással vádolták, ami akár 540 nap börtönt is jelenthetett volna, ám a santiagói bíró elutasította az ügyet, mondván, hogy nem lopásról, hanem „jogellenes beszedésről” van szó, ami nem bűncselekmény – írja a Daily Mail.
A cég szerint továbbra is elkötelezett a pénz visszaszerzése mellett:
Minden lehetséges jogi lépést megteszünk, különösen az ítélet semmissé nyilvánítására irányuló kérelmet
– közölték a Diario Financiero portállal.
Az eset felidézett egy hasonló európai esetet is, amikor egy német tanárnő 16 éven keresztül kapta teljes fizetését betegszabadság alatt anélkül, hogy bárki észrevette volna. A nő biológiát és földrajzot tanított, és 2009 augusztusában betegedett meg. Bár három hónap után orvosi vizsgálat lett volna esedékes, az soha nem történt meg, és fizetése folyamatosan érkezett a következő években, összesen mintegy 16 évig, ami közel 48 000 fontot, azaz 21 millió forintot jelentett.
Dorothee Feller, Észak-Rajna–Vesztfália oktatási minisztere a Bildnek így nyilatkozott: „Sok kérdésem van, mert még soha nem találkoztam ilyen esettel.” A nő két lakást is birtokol Duisburgban, ahol korábban tanított, és a vizsgálat kötelezése ellenére sem volt hajlandó orvosi ellenőrzésre, sőt, bíróságon is fellépett munkáltatói ellen.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.