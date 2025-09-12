Egy tanár 16 évig kapott teljes fizetést a betegszabadság alatt - és most beperli volt munkáltatóját

Egy német biológia- és földrajztanárnő egészen elképesztő módon 16 éven át volt betegszabadságon, miközben minden hónapban megkapta teljes, forintra átszámított évi 22 millió forintnak megfelelő fizetését – anélkül, hogy az iskola egyáltalán észrevette volna a hiányát.

Átszámítva több millió forintos fizetést kapott, miközben betegszabadságon volt a tanár Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A történet 2009 augusztusában kezdődött, amikor a tanárnő krónikus betegség és pszichés problémák miatt keresőképtelenné vált. Három hónap elteltével kötelező lett volna orvosi vizsgálatra mennie, ám erre soha nem került sor. Helyette a betegszabadságát újra és újra automatikusan meghosszabbították – közel húsz éven keresztül. A Weselben, Duisburg közelében található Berufskolleg szakközépiskolában 2003 óta dolgozó tanár távollétét senki nem vette észre, egészen 2024-ig. Ekkor egy belső audit tárta fel a hihetetlen mulasztást - írja a Daily Mail.

A jelenlegi igazgató, aki 2015-ben vette át az intézmény vezetését, soha életében nem találkozott a szóban forgó tanárnővel, és teljesen tudatlanul tartotta nyilván a tantestület tagjai között. A Bild információi szerint a tanárnő havi bére 1,98–2,4 millió forint közötti összeg volt, a német fizetési sáv alapján. Emellett két lakással is rendelkezik Duisburgban. Amikor az állam végre tudomást szerzett az esetről, kötelező orvosi vizsgálatot írt elő számára, hogy felmérjék valódi egészségi állapotát. A tanárnő azonban megtagadta ezt, és inkább pert indított a munkáltatója ellen. Fellebbezéseit azonban elutasították, így a vizsgálatot el kell végezni.

Rengeteg kérdésem van, mert még sosem találkoztam hasonló esettel

– mondta Dorothee Feller, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány oktatási minisztere.

Jogilag szinte lehetetlen lesz visszafizettetni vele a több tízmillió forintra rúgó összeget, hiszen nehéz bizonyítani, hogy éveken át valótlanságot állított egészségi állapotáról.

Az ügyet azonban még gyanúsabbá teszi, hogy a tanárnő a hírek szerint természetgyógyászként is praktizálhatott azokban az években, amikor hivatalosan betegszabadságon volt.