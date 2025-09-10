Őrizetbe vettek egy 13 éves fiút, aki halálos fenyegetéseket tett közzé a közösségi médiában

A fiú több olyan félreérthetetlen tárggyal rendelkezett, amely egy esetleges iskolai lövöldözés érzetét keltette.
A nyomozók 23 lőfegyvert és több doboz lőszert foglaltak le a fiú házának átkutatása során.
A múlt héten Washington államban letartóztattak egy 13 éves fiút, akiről a hatóságok azt állítják, hogy „iskolai lövöldöző eszméket” vallott, és halálos fenyegetéseket tett a közösségi médiában. A Pierce megyei seriff hivatala arról számolt be, hogy a házkutatás során 23 lőfegyvert és több doboznyi lőszert találtak. A közlemény szerint a fegyverek a falra voltak felszerelve, bármikor könnyen leemelhetők voltak. A kézifegyverek pedig rendezetlenül, biztosítatlanul hevertek a házban. A fiú szobájában olyan bizonyítékokra bukkantak, amelyek arra utaltak, hogy megszállottan foglalkozott korábbi iskolai lövöldözőkkel, és hasonló viselkedést utánozott fényképekkel és feliratokkal. Bár a nyomozók nem találtak közvetlen bizonyítékot arra, hogy a tinédzser konkrét lövöldözést tervezett volna,
úgy vélték, hogy minden készen állt ahhoz, hogy egy tömeges lövöldözés típusú támadást végrehajtson.
Magazinokat találtak, amelyekben iskolai lövöldözőkkel kapcsolatos írások szerepeltek, valamint ruházatot és egyéb jegyzeteket, amelyek egy tipikus tömeges lövöldözés forgatókönyvét idézték. A hatóságok közölték: a fiú legutóbb 2021-ben járt iskolába. - írta a Crime Online.
A fiatalt szeptember 6-án vették őrizetbe, majd hétfőn bíróság elé állították. A KOMO híradása szerint öt vádpontban nem vallotta magát bűnösnek: egy esetben robbantással vagy vagyonkárosítással való fenyegetésben, három esetben lőfegyver jogellenes birtoklásában, valamint egy vétségben. A fiú szülei a KOMO-nak nyilatkozva azt mondták, hogy az egész helyzet félreértés, és a vádakat eltúlozták. Az anya szerint fia a fenyegető bejegyzésekkel csupán menőnek akart tűnni a barátai előtt, míg az apa azt hangsúlyozta, hogy a gyermeknek nem állt szándékában senkit sem bántani.
A vizsgálat múlt pénteken indult, miután a rendőrség bejelentéseket kapott a fiú közösségi médiás posztjai miatt. Rengeteg jelzés érkezett hozzánk, amelyekben a gyanúsított fegyvereihez való hozzáférésével dicsekedett, valamint szándékairól, hogy öljön és tömeges lövöldözést hajtson végre” – mondta Carly Cappetto, a seriff hivatalának szóvivője. Hozzátette: „Ha összehasonlítjuk a mostani ügyben talált bizonyítékokat a közelmúlt iskolai tömeges lövöldözéseivel, minden egyes jel arra mutatott, hogy valami szörnyűség fog történni.”
A tinédzsert – akinek nevét nem hozták nyilvánosságra – jelenleg a megyei fiatalkorúak fogvatartási központjában tartják, egészen a szeptember 22-re kitűzött felülvizsgálati meghallgatásig. Cappetto közölte: egyelőre nem tisztázott, hogy a házban talált fegyverek közül mennyi volt illegálisan beszerzett. Néhány fegyveren nem volt sorozatszám, ezért „nyomon követhetetlenek”, mások pedig láthatóan 3D nyomtatással készültek.
