Őrizetbe vettek egy 13 éves fiút, aki halálos fenyegetéseket tett közzé a közösségi médiában

Többféle fegyver lógott a fiú szobájának falán Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A múlt héten Washington államban letartóztattak egy 13 éves fiút, akiről a hatóságok azt állítják, hogy „iskolai lövöldöző eszméket” vallott, és halálos fenyegetéseket tett a közösségi médiában. A Pierce megyei seriff hivatala arról számolt be, hogy a házkutatás során 23 lőfegyvert és több doboznyi lőszert találtak. A közlemény szerint a fegyverek a falra voltak felszerelve, bármikor könnyen leemelhetők voltak. A kézifegyverek pedig rendezetlenül, biztosítatlanul hevertek a házban. A fiú szobájában olyan bizonyítékokra bukkantak, amelyek arra utaltak, hogy megszállottan foglalkozott korábbi iskolai lövöldözőkkel, és hasonló viselkedést utánozott fényképekkel és feliratokkal. Bár a nyomozók nem találtak közvetlen bizonyítékot arra, hogy a tinédzser konkrét lövöldözést tervezett volna,

úgy vélték, hogy minden készen állt ahhoz, hogy egy tömeges lövöldözés típusú támadást végrehajtson.

Magazinokat találtak, amelyekben iskolai lövöldözőkkel kapcsolatos írások szerepeltek, valamint ruházatot és egyéb jegyzeteket, amelyek egy tipikus tömeges lövöldözés forgatókönyvét idézték. A hatóságok közölték: a fiú legutóbb 2021-ben járt iskolába. - írta a Crime Online.

A fiú szülei szerint a vádak túlzóak

A fiatalt szeptember 6-án vették őrizetbe, majd hétfőn bíróság elé állították. A KOMO híradása szerint öt vádpontban nem vallotta magát bűnösnek: egy esetben robbantással vagy vagyonkárosítással való fenyegetésben, három esetben lőfegyver jogellenes birtoklásában, valamint egy vétségben. A fiú szülei a KOMO-nak nyilatkozva azt mondták, hogy az egész helyzet félreértés, és a vádakat eltúlozták. Az anya szerint fia a fenyegető bejegyzésekkel csupán menőnek akart tűnni a barátai előtt, míg az apa azt hangsúlyozta, hogy a gyermeknek nem állt szándékában senkit sem bántani.

A vizsgálat múlt pénteken indult, miután a rendőrség bejelentéseket kapott a fiú közösségi médiás posztjai miatt. Rengeteg jelzés érkezett hozzánk, amelyekben a gyanúsított fegyvereihez való hozzáférésével dicsekedett, valamint szándékairól, hogy öljön és tömeges lövöldözést hajtson végre” – mondta Carly Cappetto, a seriff hivatalának szóvivője. Hozzátette: „Ha összehasonlítjuk a mostani ügyben talált bizonyítékokat a közelmúlt iskolai tömeges lövöldözéseivel, minden egyes jel arra mutatott, hogy valami szörnyűség fog történni.”