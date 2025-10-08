Könyörtelen bosszú! Felgyújtotta exe házát a nő

Egy elhagyott szerető börtönbe került, miután volt barátja házát felgyújtotta. A férfinek csupán a viselt ruhái maradtak épen. A 34 éves Stacey Hinks három házat rombolt le az utcában tettével, köztük egy 89 éves nőét, akinek ki kellett menekülnie az égő épületből.

Felgyújtotta exe házát, mindenét elvette Fotó: freepik.com / Illusztráció

Felgyújtotta exe házát, semmije sem maradt a férfinak

A York-i Koronabíróságon elhangzott, hogy volt férje nem hitt neki, mikor azzal hívta fel május 15-én, hogy a háza lángokban áll. Közeli barátai és családtagjai viszont nem sokkal később arról érdeklődtek, nem esett-e baja.

A bíróságon kiderült, hogy a tűzvészben mindene odaveszett, beleértve a pótolhatatlan érzelmi tárgyakat, mindössze a viselt ruhája maradt meg neki. A házat körülvevő két ingatlant is teljesen elemésztette a tűz.

Mindent elvesztettem. Rengeteg érzelmi értékkel bíró tárgyam volt otthon, amelyek most eltűntek

- idézi a gyújtogató, Stacey Hinks volt férjét a Daily Star.

A másik két lakó is elvesztette a legtöbb holmiját és ideiglenesen új helyre kellett költözniük. Az egyik 89 éves lakót a szomszédok riasztották, így sikerült kimenekülnie. A másik ház lakói szerencsére nem voltak otthon az eset idején.

Soha nem fogod megérteni, mekkora kárt okoztál nekem. Mentálisan, fizikailag, anyagilag és érzelmileg. Remélem, tudsz majd aludni egy éjszakán, mert én biztosan nem

- nyilatkozta a szomszéd idős nő.

Stacey Hinks bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett gyújtogatásban, négy év és tíz hónap börtönbüntetésre ítélték.

„Hinks három ártatlan ember életét tette tönkre. Volt partnere és szomszédai mindent elvesztettek, otthonaikat, holmijukat és értékes emlékeiket. Az érzelmi kár óriási volt” - nyilatkozta Karen Everitt nyomozó.