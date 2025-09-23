Ikrekkel a hasában vetette ki magát a másodikról az édesanya: így maradhatott csak életben

Hét hónapos terhesen menekült a házból. Ikrekkel a hasában döntött úgy: vagy ugrik, vagy meghal.
Egy anyuka súlyos sérüléseket szerzett szeptember 15-én, hétfőn, mikor Tennessee állambeli, lángokban álló otthonából menekülnie kellett. A várandós nő az ablakon keresztül menekült, ikrekkel a hasában, hogy túlélje a katasztrófát.
A második emeleti ablakból ugrott ki az édesanya, miután tűzvészre ébredt. Mikor csapdába esett a háromszintes épület középső emeletén, gyorsan kellett meghoznia életmentő döntését.
Vagy kockáztattam a csonttörést, vagy a temetésemet tervezem
– idézte a People a bátor édesanyát, Katie Barkert. „Van egy idősebb lányom, ő hatéves, és két kisfiam, akik a pocakomban vannak, és számítanak rám!” – tette hozzá a nő, aki alighanem jól döntött: ugyan súlyos sérülésekkel, többek közt medencetöréssel kórházban kötött ki, de túlélte a lángokat. Szerencsére a helyszínre érkező tűzoltók hamar a segítségére siettek, valamint kerekesszékes apósát is kimentették.
Az amerikai hírforrások szerint az anyuka ikrei jól vannak, nem esett bajuk az eséstől, az asszony pedig napokon belül elkezdheti a fizikoterápiát.
