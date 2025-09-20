RETRO RÁDIÓ

Tragédiába torkollott Tiszaújvárosban a lakástűz: egy ember meghalt

Szombaton reggel kigyulladt egy háromemeletes társasház földszinti lakása. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat Tiszaújvárosban, de a fürdőszobában talált férfin már nem lehetett segíteni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 11:17
Tiszaújváros életét vesztette lakás tűz

Mint arról korábban beszámoltunk lángok csaptak fel Tiszaújvárosban egy társasházban. A tűz okát a katasztrófavédelem vizsgálja.

Tiszaújváros
A tiszaújvárosi lakástűzben egy ember életét vesztette 

A tiszaújvárosi lakás a földszinten gyulladt ki

Szombaton reggel kigyulladt egy háromemeletes társasház földszinti lakása Tiszaújvárosban, a Lorántffy Zsuzsanna utcában. A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat. Az épületben berendezési tárgyak égtek, sűrű füst keletkezett. 

A tűzzel érintett lakás fürdőszobájában egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. 

A tűz pontos keletkezési körülményeit a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás során fogja feltárni – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A lakás- és egyéb ingatlantüzek főbb kiváltó okai között a nyílt láng használata, a meghibásodott fűtőeszközök és az elektromos zárlat szerepel kiemelt helyen.

A lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő vagy idős emberek, ezért otthonukba érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nemcsak hangosan sípol füst esetén, hanem a rokonok okostelefonjára is jelzést küld.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
