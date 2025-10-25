Fájt a hasa, nem sokkal később meghalt - Gyászolják a „szuper fitt” egyetemistát

Megdöbbentő tragédia rázta meg a Manchester Metropolitan Egyetemet: a mindössze 20 éves egyetemista Joshua Adiefeh életét vesztette egy héttel azután, hogy beköltözött új kollégiumi szobájába. A fiatal, „szuper fittnek” tartott elsőéves diák korábban csak enyhe gyomorfájásra és hányingerre panaszkodott – senki sem gondolta, hogy a tünetek végzetes betegséget jeleznek.

A fiatal egyetemista halála mindenkit sokkolt.

Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Joshua testvérei, Joel és Daniel éppen meglátogatták őt új otthonában, amikor a fiú állapota hirtelen rosszabbodott. Miután mentőt nem tudtak azonnal küldeni, ikertestvére, Joel gyógyszerért rohant a közeli boltba. Mire visszaért, Joshuát eszméletlenül találta a fürdőszobában. A kiérkező mentők minden próbálkozása ellenére a fiatal férfit már nem tudták megmenteni – két órán belül halottnak nyilvánították.

A boncolás megállapította, hogy Joshuának elzáródott a bele, ami súlyos szövődményeket okozott és végül halálához vezetett. A Nottinghamből származó fiatalember mindig az egészséges életmód híve volt, sportolt, egyetemi tanulmányait pedig épp csak elkezdte.

Testvére, Daniel, aki a Notts County labdarúgójaként ismert, megrendülten emlékezett meg róla:

Azt hittem, hárman leszünk a világ végéig. Mindig együtt voltunk, mindent közösen csináltunk. Joel szemében azóta is látom, hogy semmi sem ugyanaz.

A testvérek utoljára egy békés estét töltöttek együtt – vacsoráztak egy Nando’s étteremben, sétáltak, biliárdoztak. Másnap reggel azonban Joshua fájdalmai felerősödtek, és rövid időn belül bekövetkezett a tragédia.

A fiú emlékére Nottinghamben több mint háromszázan gyűltek össze, hogy egy szívszorító búcsúeseményen emeljék poharukat rá: lufikat engedtek a levegőbe és tűzijátékkal tisztelegtek előtte.

A North West Mentőszolgálat szóvivője részvétét fejezte ki a családnak, és jelezte, hogy belső vizsgálatot indítanak az eset körülményeinek tisztázására. Az egyetem közleményében szintén együttérzését fejezte ki, és pszichológiai segítséget ajánlott fel mindazoknak, akiket mélyen érintett a fiatal diák elvesztése, írja a Mirror.