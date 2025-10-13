Káprázatos égi jelenséget láthatunk éjfél után, szabad szemmel is kivehető lesz

Sokan vannak, akiket teljesen elbűvölnek a csillagok, és képesek hosszú percekig, vagy még tovább bámulni az éjszakai égboltot és ott különféle alakzatokat felfedezni. Ha nem zavarják felhők a látványt, a Hold és a Vénusz az a két bolygó, melyek a legfényesebben világítanak. Most azonban valami igazán érdekes dolog készül, amiben viszonylag ritkán van részünk. A Holddal együtt három bolygó rendeződik egy egyenes vonalba október 14-én 0 óra 12 perckor, vagyis ma éjfél után, ami csodás égi jelenségnek ígérkezik.

A csodás égi jelenség október 14-én nulla óra 12 perckor kezdődik – Forrás: svabhegyicsillagvizsgalo.hu

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a 48 százalékos félhold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép Pollux csillaga kerül pontosan egy vonalba. A Metropol egy szakembert kérdezett egyebek mellett arról, hogy mire számíthatnak azok, akik szeretnének részesei lenni a nem mindennapi látványnak.

Mindenképpen egy érdekesség, valamint egy látványos jelenség lesz mindez

– mondja lapunknak Mizser Attila. A Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára azt is elárulta, hogy a Hold lesz a legfényesebb, picit halványabbnak ígérkezik a Jupiter, a Pollux pedig a három közül a leghalványabb lesz.

Igen szép látványt nyújt ez az égi jelenség

Ez egy egyéjszakás élmény lesz

– mosolyodik el Mizser Attila.

A csillagász szerint azért érdemes huzamosabb ideig is figyelni ezt a három bolygót, mert a Hold 1 óra alatt nagyjából akkora távolságot tesz meg, mint az átmérője, vagyis ha valaki kitartó, akkor nagyjából bő félóra után azt fogja tapasztalni, hogy a Hold lassan elvándorol ebből a nyílegyenes vonalból.

Ez az időszak egyébként tartogat még hasonló látványt, méghozzá nem is olyan sokára. Október 21-én például a Pollux, a Kappa Gem, illetve a Jupiter kerül egy vonalba. Ennek időpontja reggel 6 órakor várható. Ezeknek az égi jelenségeknek egy közös, egyben örömteli híre, hogy nem kell hozzá távcső, hiszen szabad szemmel is ragyogóan láthatóak lesznek.