RETRO RÁDIÓ

Káprázatos égi jelenséget láthatunk éjfél után, szabad szemmel is kivehető lesz

Érdemes lesz ma egy kicsit tovább fennmaradni, ugyanis október 14-én 0 óra 12 perckor, vagyis éjfél után egy fantasztikus látványban lehet részünk. A csodás égi jelenséget az okozza, hogy a Hold, a Jupiter és a Pollux egy vonalba kerül.

Megosztás
Szerző: Z. H.
Létrehozva: 2025.10.13. 16:30
égi jelenség Hold bolygó

Sokan vannak, akiket teljesen elbűvölnek a csillagok, és képesek hosszú percekig, vagy még tovább bámulni az éjszakai égboltot és ott különféle alakzatokat felfedezni. Ha nem zavarják felhők a látványt, a Hold és a Vénusz az a két bolygó, melyek a legfényesebben világítanak. Most azonban valami igazán érdekes dolog készül, amiben viszonylag ritkán van részünk. A Holddal együtt három bolygó rendeződik egy egyenes vonalba október 14-én 0 óra 12 perckor, vagyis ma éjfél után, ami csodás égi jelenségnek ígérkezik.

csodás égi jelenség lesz látható
A csodás égi jelenség október 14-én nulla óra 12 perckor kezdődik – Forrás: svabhegyicsillagvizsgalo.hu

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a 48 százalékos félhold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép Pollux csillaga kerül pontosan egy vonalba. A Metropol egy szakembert kérdezett egyebek mellett arról, hogy mire számíthatnak azok, akik szeretnének részesei lenni a nem mindennapi látványnak.

Mindenképpen egy érdekesség, valamint egy látványos jelenség lesz mindez

– mondja lapunknak Mizser Attila. A Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára azt is elárulta, hogy a Hold lesz a legfényesebb, picit halványabbnak ígérkezik a Jupiter, a Pollux pedig a három közül a leghalványabb lesz.

Igen szép látványt nyújt ez az égi jelenség

Ez egy egyéjszakás élmény lesz

– mosolyodik el Mizser Attila. 

A csillagász szerint azért érdemes huzamosabb ideig is figyelni ezt a három bolygót, mert a Hold 1 óra alatt nagyjából akkora távolságot tesz meg, mint az átmérője, vagyis ha valaki kitartó, akkor nagyjából bő félóra után azt fogja tapasztalni, hogy a Hold lassan elvándorol ebből a nyílegyenes vonalból.

Ez az időszak egyébként tartogat még hasonló látványt, méghozzá nem is olyan sokára. Október 21-én például a Pollux, a Kappa Gem, illetve a Jupiter kerül egy vonalba. Ennek időpontja reggel 6 órakor várható. Ezeknek az égi jelenségeknek egy közös, egyben örömteli híre, hogy nem kell hozzá távcső, hiszen szabad szemmel is ragyogóan láthatóak lesznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu