Sokkoló: nem tudja egy édesanya, ki a legkisebb fiának az apja

Egy édesanya nem tudja, hogy ki a legkisebb gyerekének az apja, ennek a magyarázata épp annyira egyszerű, mint amennyire bonyolult is: poliamor kapcsolatban él, férjével, a barátjával és annak feleségével.

Négyen "osztoszkodnak" egymáson - Alysia azt mondja, nem zavarja, hogy édesanyaként nem tudja ki a gyermekének az apja Fotó: YouTube/TrulyChannel

Az édesanya szerint ugyanolyan a családja, mint bármely más család

Gyereket nevelni sosem könnyű, de ez a különleges család úgy hiszi, megtalálta a megoldást: a poliamor kapcsolatot. Taya házas Seannal, ugyanakkor párkapcsolatban él Tylerrel is, aki viszont Alysia férje – és mindannyian közösen élnek, felváltva osztva meg az idejüket egymással. Taya a Truly YouTube csatornának mesélt arról, hogy teljesen átlagos családnak tartják magukat, csak éppen többen vannak. „A férjemmel, a barátommal és a barátom feleségével élek, együtt pedig négy boldog gyereket nevelünk. Ugyanolyanok vagyunk, mint bárki más – csak kicsit nagyobb család.” - írja a The Sun cikke.

A házukban két fő hálószoba van, így Sean és Tyler esténként cserélnek: egyik nap az egyik nővel, másnap a másikkal alszanak, hogy mindkét kapcsolatban egyensúly legyen. A két pár eredetileg egy swinger találkozón ismerkedett meg, de rövid időn belül mélyebb kapcsolat alakult ki köztük, ezért úgy döntöttek, összeköltöznek. Nemsokára Alysia teherbe esett, majd Taya is, ám ők nem figyelték, ki kivel volt épp. „Nem számoltuk, ki kivel van együtt, egyszerűen csak próbálkoztunk” – mondta Taya.

Amikor felmerült a kérdés, ki lehet az apja az új babáknak, Sean elmagyarázta:

Mindannyian megegyeztünk, hogy nem akarjuk tudni. Nem számít, ki az apa – közösen neveljük őket, mindannyiunk gyerekei

Alysia bevallotta, eleinte nehéz volt elfogadnia, hogy nem tudja, ki gyermekének az apja, de idővel megnyugodott. „Először bizonytalan voltam, mert aggódtam, hogyan fogadják majd a nagyobb gyerekeim. De aztán rájöttem, hogy erről majd akkor beszélünk, amikor eljön az ideje.” A család szerint a külvilág vegyesen reagál életmódjukra: sokan támogatják őket, de sokan értetlenül és elítélően reagálnak. „Nem akarunk senkit meggyőzni erről az életformáról” – mondta Sean. – „Csak azt szeretnénk, ha elfogadnák, hogy ez a mi döntésünk.”