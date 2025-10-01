Tragédia és botrány: újdonsült édesanya halt meg agyi vérrög miatt – a segélyvonal munkatársa nem jegyezte fel a panaszait

Felfoghatatlan tragédia rázta meg az Egyesült Királyságot: Natasha Hewitt, a 35 éves sheffieldi édesanya alig másfél éves kisfia mellett halt meg, miután egy segélyvonal munkatársa nem küldte azonnal kórházba, pedig súlyos fejfájásra panaszkodott.

Az édesanya nem élte túl.

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Natasha három nappal később vesztette életét, miközben kiderült: ritka agyi vérrög, úgynevezett cerebrális vénás sinus trombózis végzett vele. Az eset vizsgálata kimondta:

Elmulasztották a lehetőséget, hogy Natashát időben kórházba utalják diagnózis és kezelés céljából, ebben a mulasztás is közrejátszott.

A meghallgatáson elhangzott, hogy az ügyintéző „talán nem figyelt” a hívás során.

A Yorkshire Ambulance Service NHS Trust, amely működteti a segélyvonalat, azóta bocsánatot kért. Peter Reading vezérigazgató így nyilatkozott:

Mindenekelőtt együttérzésünket fejezzük ki Natasha Hewitt családjának halála után. A Trust nevében őszinte és feltétel nélküli bocsánatkérésünket szeretném tolmácsolni azért, hogy az NHS 111 szolgálat nem nyújtotta azt a magas szintű ellátást, amely minden betegünket megilletné.

Másnap férje, Nick vitte kórházba Natashát, ahol ugyan diagnosztizálták a betegséget, de már késő volt. A család jogi képviselője szerint időben megkezdett kezeléssel az édesanya nagy valószínűséggel életben maradt volna, írja a People.

Nick szívszorító szavakkal emlékezett vissza:

Ott ültem az ágya mellett, beszéltem hozzá, miközben nem reagált. Fogtam a kezét és sírtam. Utoljára akkor láttam kinyitni a szemét, amikor átszállították. Reméltük és imádkoztunk, hogy felépül, de sajnos nem így lett. Megadatott, hogy az utolsó pillanatokat együtt töltsük. Borzalmas érzés volt érezni, ahogy a keze kihűl, és látni, ahogy az arca elsápad – ezt senkinek sem kívánom.

Férje hozzátette: