„Éreztük, hogy valami nincs rendben” - szörnyű betegséget diagnosztizáltak egy kislánynál

Lacie John hónapokon át küzdött állandó betegségekkel, megfázással, vírusfertőzésekkel és súlyos kimerültséggel, mielőtt végül egy ritka rákkal diagnosztizálták. A négyéves kislányt többször hazaküldték a kórházból, annak ellenére, hogy édesanyja aggódott a tünetek miatt.

Hónapokig elhanyagolt tünetek után ritka rákot diagnosztizáltak a kislánynál / Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw (Illusztráció)

Négyéves kislányt hónapokig tévesen kezeltek, mielőtt ritka rákot diagnosztizáltak nála

Jess, a 36 éves édesanya elmondta, hogy érezték, hogy valami nincs rendben, de állítása szerint a kislányt hét hónapig figyelmen kívül hagyták. Ebben az időszakban Lacie nyakán hatalmas csomó jelent meg. Kórházba szállították, de az orvosok nem tudták meghatározni az okát.

Egy hétig a helyi kórházban voltunk, de a csomó kezdett csökkenni, ezért hazaküldtek minket

- mondta Jess.

A fáradtság, a hányás és a fájó lábak azonban továbbra is megvoltak, és egy héten belül Lacie láza 39 fokra emelkedett. Orvoshoz fordultak, aki lázcsillapítást javasolt, és azt mondta, várjanak 48 órát.

48 óra elteltével a család ismét a kórházba indult, mivel Lacie hányt, hasmenése volt, és a láza 40,2 fokos volt. Kórházba szállították, ahol kiderült, hogy a mája és a lépe megnagyobbodott. Lacie vérátömlesztésre szorult, ekkor az orvosok már leukémiára gyanakodtak.

Másnap reggel a vérvizsgálat megerősítette a legrosszabbat. Férjemmel, Granttel, mindketten összetörtünk, a világunk darabokra hullott, szívszorító volt

- emlékezett vissza Jess.

Lacie-nél B-sejtes akut limfoblasztos leukémiát diagnosztizáltak, ami egy ritka, fiatal gyerekeknél előforduló vérrák. Ez az agresszív leukémiaforma gyorsan okozhat kimerültséget, gyakori fertőzéseket és könnyen kialakuló véraláfutásokat.

Lacie azonnal kemoterápiát kapott, de az első vizsgálatok szerint a kezelés nem volt hatékony. Intenzívebb programra váltottak, majd megkapta a Blinatumomabot, egy speciális rákellenes gyógyszert, amely még nem elérhető széles körben.

Gyakorlatilag hetente került kórházba a betegsége miatt, szinte ott éltünk. Ötödik születésnapján, húsvétkor és még karácsonykor is kórházban volt, de szerencsére szenteste hazamehettünk. Ez nagyon nehéz időszak volt a család számára

- mondta az édesanya.