„Túléltem a gyermekkori rákot – hazatérve mégis egyszerre éreztem hálát és gyászt”

Évekig küzdött betegséggel, most megosztotta történetét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 07:30
lány rák paralimpikont

Amy Conroy brit paralimpikon története egyszerre szívszorító és inspiráló. A ma már 32 éves sportoló tinédzserként szembesült azzal a betegséggel, amely korábban édesanyját, nagybátyját és nagyszüleit is elragadta: a rákkal.

Minden nehézség ellenére Amy legyőzte a rákot. 
Fotó: Facebook/Mr Matter Dey

A gyermekeket sem kíméli a rák

Amy 13 éves volt, amikor először jelentkeztek a tünetek. Lábfájdalom kínozta, nem tudott sportolni, sőt, sokszor az iskolába járás is gondot okozott. Többször összeesett, végül édesapja vitte be a sürgősségire, ahol egy röntgen kimutatta: oszteoszarkómája van, a csontdaganat pedig már a tüdejére és a gerincére is átterjedt. Az orvosok akkor 50% esélyt adtak neki a túlélésre. 

A következő év kíméletlen küzdelemről szólt: hosszú kórházi tartózkodások, kemoterápia, amely során egyetlen nap alatt akár 75-ször is hányt, végül pedig a bal lábának amputációja következett. A fizikai fájdalmak mellett azonban a lelki megpróbáltatások is óriási terhet jelentettek: barátságai megfogyatkoztak, sokszor magányosnak és elszigeteltnek érezte magát. A családja mindvégig mellette állt – édesapja még bingójátékokat is szervezett a kórházi osztályon, hogy egy kis fényt vigyen a komor mindennapokba.

Amy végül felépült, és megkapta a hőn áhított hírt: gyógyultnak nyilvánították. Hazafelé a kórházból édesapjával a kocsiban üvöltve énekelték a 'Three Lions' refrénjét: 

It’s coming home

 Mégis, a boldogság mellett bűntudat is mardosta: ő életben maradt, miközben sok kortársa nem. Úgy érezte, hogy a túlélés felelőssége hatalmas teher. 

Az igazi fordulatot a 15 évesen felfedezett kerekesszékes kosárlabda hozta meg számára. Ott találkozott először olyan közösséggel, ahol a fogyatékosság nem bélyeg volt, hanem erőforrás. Rájött: nem az akadályok, hanem saját gátlásai tartották vissza. Ettől kezdve semmi sem állhatott az útjába. 

Ma Amy Conroy négyszeres paralimpikon, modell, üzletasszony és fogyatékosságügyi szószóló. Húgával, Alice-szel, aki ma onkológiai nővérként dolgozik, közösen alapították a Squadgames nevű céget, amely kerekesszékes kosárlabda alapú csapatépítő programokat kínál vállalatoknak. Amy célja, hogy másoknak is erőt adjon – és hogy felhívja a figyelmet a gyermekkori rák testi és lelki következményeire, írja a Mirror.

Olyan sok remény van a jövőben, köszönhetően azoknak a szervezeteknek, mint a Cancer Research UK, akik fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy életeket mentsenek. Ők valóban hősök

 – vallja Amy. 

 

