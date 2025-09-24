Brutális baleset: a nő a helyszínen életét vesztette, a kisfia életéért küzdenek (Videó)

Borzalmas baleset rázta meg Lețcani települést, Iași megyében, ahol egy személyautó ütközött egy furgonnal. A mentőszolgálatokat azonnal értesítették, a személyautót vezető nő életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette.

A balesetben súlyosan megsérült kisfiú életéért küzdenek az orvosok / Fotó: freepik.com / Illusztráció / freepik.com / Illusztráció

A baleset körülményei még tisztázatlanok

A nő kisfia, és a másik járműt vezető sofőr, súlyos sérülésekkel kerültek kórházba, az életükért még küzdenek. Az ütközés ereje rendkívül nagy volt, a női sofőr beszorult a roncsok közé, a mentőegységek minden igyekezete ellenére sem élte túl a balesetet. Az ügyben büntetőeljárás indult gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt, továbbá a rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit és helyszíni szemlét tart – írja a Maszol.