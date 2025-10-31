Fura zúzódások jelentek meg a kisfiú karján: mindenkit megdöbbentett a diagnózis

Egy edinburghi fiú borzasztó diagnózist kapott, miután megmagyarázhatatlan zúzódások jelentek meg a karján. Az angol Nathan Elliott röviddel kilencedik születésnapja után kezdte észlelni magán a tüneteket.

Sokkolta a diagnózis a családot (Fotó: Javier Isorna / freepik.com – Képünk illusztráció)

A diagnózis hatalmas változásokat hozott a család életébe

A 9. születésnapi hétvégéje után a fiú kimerült lett. Az iskolából is hazaküldték, mert sápadt volt és mintha nem lett volna önmaga. Aznap este lefeküdt aludni, majd 16 órát megszakítás nélkül átaludt.

Nathan anyukája és apukája másnap megmagyarázhatatlan zúzódásokat fedezett fel a kisfiuk karján, és egyből tudták, hogy valami nincsen rendben. Kórházba vitték, majd a vizsgálat több duzzadt nyirokcsomót fedezett fel Nathenen, így az edinbughi Sick Kids kórházba vitték. Aznap este érkezett a szívszorító hír: Nathan leukémiában szenved. A diagnózis ellenére Nathan pozitívan néz a jövője elé, szülei szerint a vizsgálatokon bátran viselkedett a gyermekük.

A család által létrehozott adománygyűjtő oldalon ezt írják:

Elképzelheted, hogy ez az egész mennyire felforgatta a család életét. A kórházi időpontok, Nathan két testvérének gondozása és az erőfeszítések, hogy az életet a lehető legnormálisabb mederben tartsák, érzelmileg és anyagilag is rendkívül megterhelővé váltak.

Az oldalt a családra nehezedő nyomás enyhítése érdekében hozták létre, s szeretnének a kisfiúnak valamivel kedveskedni. Többen is együttérzően adakoztak már. „Nagyon köszönjük a támogatásotokat – és azt, hogy segítettetek nekünk egy kis fényt hozni Nathan és családja életébe egy ilyen nehéz időszakban” – idézi a Daily Record az oldal szövegét.