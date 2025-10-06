Kedd reggelig bírd ki tankolás nélkül: nagy meglepetés vár a benzinkutakon!

Jó híreink vannak az autósoknak!
Kedd reggel irány a benzinkút: a Holtankoljak oldala szerint ugyanis jelentős üzemanyag-árcsökkenés várhat minket október 7-től. A benzin esetében bruttó 5 forintos, a gázolajnál bruttó 5 forintos csökkenés várható a nagykereskedelemben, amit a kutak várhatóan az értékesítési árban is érvényesítenek majd.
95-ös benzin: 584 Ft/liter
Gázolaj: 589 Ft/liter
