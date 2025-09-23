RETRO RÁDIÓ

Jó hírt kaptak a magyar autósok, érdemes holnapig várni a tankolással

Sokan vártak már erre a napra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.23. 10:44
üzemanyag gázolaj benzin

Az utóbbi időszakban sokáig nem változott se a benzin, se a gázolaj nagykereskedelmi ára, ennek pedig rengetegen örültek, hiszen a stagnálás sokkal jobb, mint a drasztikus drágulás. Hozzá kell tenni, hogy a legtöbben persze abban reménykedtek, hogy jelentőseb olcsóbb lesz az üzemanyag – nos, ez most félig-meddig összejön.

_DSC0631_____
Fotó: Török János /  Délmagyarország

A holtankoljak.hu közölte, hogy szeptember 24-én csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára: a benziné bruttó 3 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 2 Ft-tal.

Ez azt jelenti, hogy szerdától 585 forint/literre csökken a benzin átlagos nagykereskedelmi ára, és 588-ra a gázolajé, vagyis ezek alapján jobban teszik a hzai autósok, ha holnapig várnak a tankolással.

