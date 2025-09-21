Azt hisszük, hogy a világ az örökkévalóságig folytatja vidám kis pörgését, a valóság azonban az, hogy pár év múlva sok katasztrófa mellett, nem lesz benzin – állítja az űridőjárás-szakértő.

„Három napon belül nem lesz benzin a benzinkutaknál” – figyelmeztet az űridőjárás-szakértő (Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország – Képünk illusztráció)

Sokat hallani mostanában a halálról, például arról, hogyan viselné a test egy nukleáris támadást, hogyan növelhetik bizonyos gyógyszerek a halálozás kockázatát. Ám ezek eltörpülnek ahhoz képest, ami most készülődik – az űridőjárás-szakértő szerint. Ben Davidson figyelmeztetett, hogy egy katasztrófa kellős közepén vagyunk, amely akár az emberiség 90 százalékát is eltörölheti. A Space Weather News alapítója elmondta, hamarosan egy geomágneses katasztrófa tanúi lehetünk, és ha ez bekövetkezik, már nem sok minden marad belőlünk.

Kifejtette, hogy egy mágneses póluseltolódás cunamikkal, klímakatasztrófákkal és tömeges kihalással rázhatja meg a bolygónkat. A naprobbanás póluseltolódást válthat ki, ezt az elméletet tudományos adatok is alátámasztják.

Nem csak, hogy nem lesz benzin, sokkal rosszabb dolgok várnak ránk

Ez egy majdnem kihalási szintű esemény, és most éppen ennek a közepén vagyunk! Minden, amire számítunk, most bontakozik ki, megerősítve, hogy nemcsak várjuk ezt az eseményt, hanem tényleg meg is történik. Ez hatalmas fenyegetést jelent

– fogalmazott Ben Davidson. Elmondása szerint a világ 6000 évente tapasztal kisebb, de jelentős naprobbanásokat, és 12 000 évente történik egy igazán pusztító. Az utolsó ilyen esemény 1959-ben volt, és Carrington-eseményként vált ismertté.

Davidson szerint ez a következő 10-25 éven belül megtörténhet. A gyengülő mágneses pajzs miatt pedig egyre kevesebb időre van szükség ahhoz, hogy egy ilyen jelenség komoly, rendszerszintű károkat okozzon. Szinte látni fogjuk, ahogy a világ napok alatt omlik össze – írja a LadBible.

Három napon belül nem lesz benzin a kútnál. Nem lesz élelmiszer a boltban.

– figyelmeztet Davidson az elektromos hálózatok összeomlásával járó veszélyekre.