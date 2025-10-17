RETRO RÁDIÓ

Brutális baleset a Puskás Ferenc Stadionnál: Leszakadt a rendőrautó motorházteteje - helyszíni fotók

A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, és még mindig végzik a mentést.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 21:43
Módosítva: 2025.10.17. 21:51
Puskás Ferenc Stadion személyautó rendőrautó motorháztető baleset

Most kapta a hírt a Metropol a helyszíni tudósítóktól: Rendőrautó és személyautó ütközött a Puskás Ferenc Stadionnál péntek este. A helyszíni fotókból kiderül, hogy hatalmas csattanás történt, a rendőrautó motorházteteje leszakadt, a személyautó bal hátsó kereke pedig kitört a brutális erejű ütközésben. A tűzoltók azonnal a baleset helyszínére siettek, és még mindig végzik a mentést.

A rendőrautó durván megroncsolódott.
A rendőrautó durván megroncsolódott. Fotó: beküldött.

Akkora volt az ütközés, hogy a rendőrautó motorházteteje bánta.

A tűzoltók még a helyszínen végzik a mentést.
A tűzoltók még a helyszínen végzik a mentést. Fotó: beküldött.

Rohantak a tűzoltók a helyszínre.

A baleset erejétől kitört az autó kereke
A baleset erejétől kitört az autó kereke. Fotó: beküldött.

A kocsi kereke is kitört a brutális ütközésben. A baleset helyszínére azonnal rohantak a tűzoltók. Sérültekről egyelőre nem tudunk.

Ha új információ érkezik a baleset helyszínéről, cikkünk frissül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu