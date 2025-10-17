Brutális baleset a Puskás Ferenc Stadionnál: Leszakadt a rendőrautó motorházteteje - helyszíni fotók

Most kapta a hírt a Metropol a helyszíni tudósítóktól: Rendőrautó és személyautó ütközött a Puskás Ferenc Stadionnál péntek este. A helyszíni fotókból kiderül, hogy hatalmas csattanás történt, a rendőrautó motorházteteje leszakadt, a személyautó bal hátsó kereke pedig kitört a brutális erejű ütközésben. A tűzoltók azonnal a baleset helyszínére siettek, és még mindig végzik a mentést.

A rendőrautó durván megroncsolódott. Fotó: beküldött.

Akkora volt az ütközés, hogy a rendőrautó motorházteteje bánta.

A tűzoltók még a helyszínen végzik a mentést. Fotó: beküldött.

Rohantak a tűzoltók a helyszínre.

A baleset erejétől kitört az autó kereke. Fotó: beküldött.

A kocsi kereke is kitört a brutális ütközésben. A baleset helyszínére azonnal rohantak a tűzoltók. Sérültekről egyelőre nem tudunk.

