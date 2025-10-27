RETRO RÁDIÓ

Potenciális veszély: a Gubacsi hídnál is nagyobb aszteroida közeledik

Sokkal közelebb lesz hozzánk, mint a Nap! Íme a hatalmas aszteroida részletei!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.27. 19:30
NASA aszteroida Gubacsi híd

Újabb tekintélyes méretű aszteroida közelíti meg a Földet – derül ki a NASA adataiból. A 434196 (2003 HG2) azonosítójú objektum 162 méteres – vagyis nagyobb, mint a Gubacsi híd434196 (2003 HG2) azonosítójú objektum 2025. október 27-én, hétfőn mintegy 6,68 millió kilométeres távolságra halad majd el a kék bolygó mellett.

aszteroida
A 434196 (2003 HG2) azonosítójú aszteroida 2025. október 27-én, hétfőn mintegy 6,68 millió kilométeres távolságra halad majd el a kék bolygó mellett
Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

162 méteres aszteroida: potenciális veszély kategóriába sorolta a NASA

Bár a távolság földi mércével mérve hatalmasnak tűnhet, valójában mintegy 22-szer közelebb lesz hozzánk a 434196 (2003 HG2) azonosítójú aszteroida, mint a Nap! Ráadásul az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatala minden 150 méternél nagyobb, a Földet 7,5 millió kilométernél jobban megközelítő objektumot potenciális veszély kategóriába sorol.

 

