Adományokból próbálja előteremteni a havi adagot az édesanya: „Nem koldulásból élek. Ez élet-halál kérdése"

Gemma Bartlett, 42 éves dorseti édesanya GoFundMe-oldalt indított, hogy finanszírozni tudja a Mounjaro nevű fogyasztó injekcióját. A nő, aki krónikus fáradtság szindrómában (CFS) és labirintitiszben szenved, korábban a havi 382 fontos rokkantsági támogatásából fizette az injekciókat, de a szeptemberi áremelés után már nem engedheti meg magának.

Csak adományokból tudja megszerezni a napi adagját. Fotó: Pexels/Karolina Grabowska –Képünk illusztráció

Olyan, mintha kaptam volna egy játékot, amit aztán elvettek tőlem, mint egy iskolai zaklató

– mondta. A gyógyszer ára 180 fontról 330 fontra nőtt (körülbelül 148 000 forint), miután az amerikai kormány nyomást gyakorolt a gyártókra az európai árak emelésére.

Gemma korábban öt hónap alatt tíz ruhaméretet fogyott – 32-esről 22-esre –, miközben a súlya 20 kőről 16 és félre csökkent.

Elhallgattak az étel utáni kényszergondolataim, nem akartam többé gyorsételt

– mondta. Amikor azonban az NHS nem volt hajlandó felírni neki a Mounjarót, csak a kevésbé hatékony Ozempic tablettát ajánlották. Most adományokból próbálja előteremteni a havi adagot: „Nem koldulásból élek. Ez élet-halál kérdése. Nem kérnék egy rákbeteget, hogy hagyja abba az egyetlen gyógyszert, ami használ.”

A 152 centis, korábban eladói munkát végző Gemma szerint az elhízás nem választás kérdése.

Trollok írják, hogy önző vagyok, de az elhízás és az ételzaj valódi betegség. Az állapotom miatt napi 14 órát alszom, nem tudok dolgozni

Lassan az adomány sem elég, mindent eladnak otthon

Férjével, a 44 éves Dave-vel jelenleg mindent eladnak, ami mozdítható, hogy fedezni tudják a kezelést – írja a The Sun.

Gemma 16 évesen esett teherbe, majd az abortusz után kezdett hízni. Húszas éveire 23 kőre hízott, és krónikus fáradtság szindrómát diagnosztizáltak nála. 2015-ben gyomorszűkítő műtéten esett át, de hosszú távon az sem segített. A Mounjaro viszont működött. „Úgy éreztem, végre élek, de most könyörögnöm kell gyógyszerért, ami megmentheti az életem.”