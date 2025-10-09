4+1 gyakori tévhit a vashiányról

A mai napig rendkívül sok a tévhit a vashiányról, mellyel az ember csak önmagát vagy éppen másokat csap be, ráadásul a tudtán kívül. Elhoztuk a leggyakoribb dolgokat, amiket az emberek nagy része tévesen igaznak hisz a vashiányos állapottal kapcsolatban vagy, hogy hogyan alakul ki.

4+1 tévhit a vashiányról

A világon talán az első, amire gondolunk, amikor elkap minket a krónikus fáradtság az, hogy nincs elég vas a szervezetünkben, ekkor pedig sem a kávé, sem az alvás nem segít rajtunk. Világszerte a leggyakoribb hiányállapot a vashiány, mégis sok a tévhit vele kapcsolatban.

1. Csak nőket érinti a vashiány

Hajlamosak a férfiak tévesen azt gondolni, őket nem fenyegetik olyan állapotok, mint amilyen a vashiány, mivel fáradékonyabbak és ingerlékenyebbek csak olyan nem tagjai lehetnek, akik menstruálnak.

A várandósság és a menstruáció vagy a szoptatás miatt valóban a nők hajlamosabbak vashiányban szenvedni, de ettől még a férfiakat sem kerüli ki ez az állapot. Főleg, hogy azok is hajlamosabbak rá, akik megerőltető fizikai munkát végeznek vagy sportolnak és diétáznak. A teljesítmény romlása és a fáradékonyság a férfiaknál is lehet a vashiány egyik jele.

2. Ha vasat eszel, minden rendben

Sokan azt gondolják, ha vasat esznek, akkor kompenzálják a vashiányt, de ehhez ötször vagy tízszer több vas szükséges, mint amit a normál táplálkozással be lehet vinni. Ezt pedig csak az étkezéssel lehetetlen kompenzálni.

3. A vashiány egy önálló betegség

A vashiány nem egy betegség, hanem egy tünet, ami mögött számos tényező állhat. Ilyen lehet az erős menszesz, krónikus gyulladás vagy a terhesség. A diagnózis mindenképpen kivizsgálandó.

4. Könnyen észrevehető

Ahogy fentebb írtuk is a fáradékonyságra és hajhullásra egyből rá fogjuk, hogy a vashiány tünetei és bár valóban árulkodó lehet, de korántsem lehetünk biztosak benne konkrét diagnózis nélkül. Ez az orvos feladata, mi nem is biztos, hogy vashiányosok vagyunk, amíg egy szakember el nem végzi a laborvizsgálatot. Ehhez pedig a hemoglobin mellett a ferritinszintet is ellenőrzik – írja a Life.hu.