Sokkoló fotó: újszülött kisbaba a kezében tartja a spirált, amelynek meg kellett volna akadályoznia a fogantatását

Szenzációs fotó készült Brazíliában: egy újszülött kisfiú a világra jövetele után a kezében szorította azt a fogamzásgátló spirált, amelynek meg kellett volna akadályoznia a születését. Az orvos és a szülők sem akartak hinni a szemüknek.

Elképesztő dolgot tartott kezében a kisbaba.

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A kisfiú, Matheus Gabriel, Nerópolis városában jött a világra. Édesanyja, Queidy Araujo de Oliveira két éve használta a rézspirált, amelyet az orvosok szerint 99%-os biztonsággal akadályozza meg a terhességet. Mégis, egy rutinvizsgálat során kiderült, hogy várandós, és a spirál a helyén maradt a terhesség teljes ideje alatt.

Az anya a kilenc hónap során több nehézséggel szembesült, köztük vérzésekkel és kisebb leválásokkal, ám végül egészséges kisfiút hozott világra a Hospital Sagrado Coracao de Jesus kórházban. A szülést levezető orvos, Dr. Natalia Rodrigues nem tudott ellenállni, hogy megörökítse a pillanatot, amikor Matheus apró kezeiben tartotta a T-alakú spirált.

A világhálón gyorsan terjedő fotó mellé ezt a feliratot írták:

A győzelmi trófeámat tartom: a spirált, amely nem bírt velem!

Az édesapa viccesen hozzátette:

A gyár bezárt

– utalva arra, hogy a jövőben nem terveznek több gyermeket.

Bár rendkívül ritka, nem ez az első alkalom, hogy egy baba így született. Korábban Vietnamban is készült hasonló fotó: egy újszülött kisfiú a világra jövetele után az anyja spirálját szorította. Az orvosok szerint a fogamzásgátlás ritka hibái közé tartozik, ha a spirál elmozdul a méhen belül.

Matheus Gabriel története sokak számára a sors játékát jelképezi: bár a modern orvostudomány 99%-os biztonságot ígér, az élet néha mégis utat tör magának, írja a Mirror.