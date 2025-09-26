,,Nem az én hibám, hogy jobban nézek ki náluk" – Eltiltottak gyermeke játszócsoportjától egy édesanyát

Jodie Weston nem egy hétköznapi brit anyuka. A 30 éves nő édesanya, közszereplő, influenszer és DJ. Jodie feltűnt a brit televízió több műsorában is. Az édesanya talán népszerű a képernyőn, de a valóságban sokan elkerülik az influenszert.

Eltiltottak gyermeke játszócsoportjától egy édesanyát – Fotó: Oksana Kuzmina / Shutterstock

A nő egy kétéves fiú, Koa-Zayde édesanyja. A kisfiú gyakran vesz részt egy játszócsoportban, de a gyerek anyját nem látják szívesen a gyerekek közelében. A nőt eltiltották a játszócsoporttól, mert úgy gondolták, öltözetei nem megfelelőek.

Az influenszer úgy gondolja, az volt az utolsó csepp a pohárba, amikor egy medencés program keretei között apró fürdőruhában jelent meg. A bikini alig takarta el a nő hatalmas melleit. Egy másik esetben pedig nagy műszempillái sem fértek bele egy védőszemüvegbe.

I’m banned from my son’s playgroup as mums think I’m out to steal their husbands https://t.co/WbEhQHQwJR — Latest News IncN (@JnSz61) September 25, 2025

Az anya szerint sokan megbámulják, de ez őt nem érdekli. Szeret kiöltözni, és nem mások miatt, csakis önmagáért.

Mit kellene csinálnom? Legyen egy csomó ruhám, ami nem zavarja őket? Nem tehetek arról, hogy hogy néz ki a testem – nem az én hibám, hogy jobban nézek ki náluk.

Jodei szerint a többi anya attól fél, hogy az influenszer elcsábítja az férjeiket. A DJ kicsit szomorú, hogy kitiltották a gyermeke programjaiból, de nem hajlandó megváltoztatni az öltözködésért azért, hogy másoknak megfeleljen – írja a Mirror.