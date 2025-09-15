Vérfagyasztó: Brutális kegyetlenséggel fojtotta meg nevelőanyját a fővárosi nő

Keveselte a neki adott pénzt, és többször halálosan megfenyegette 75 éves nevelőanyját. Öngyilkosságot is kilátásba helyezett a 32 éves fővárosi nő, de végül nevelőanyját ölte meg. A bíróság szerint nem volt beszámítható a gyilkosság közben.
Kényszergyógykezelésre küldte a bíróság azt a nőt, aki 2023 tavaszán Budapest II. kerületében megfojtotta idős nevelőanyját annak Bimbó úti lakásában - írja az MTI.
A közlemény szerint a Fővárosi Törvényszék kóros elmeállapota miatt felmentette és egyúttal kényszergyógykezelésre utalta a nőt, akit bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádoltak.
A gyilkos munkahelyi helyzete nehéz volt, nem volt fizetése, ezért örökbefogadó anyja és apja pénzére támaszkodott. Nevelőanyjával konfliktusos volt a kapcsolatuk, többször halálosan megfenyegette, és öngyilkossággal is fenyegetőzött, mert nem tartotta elégnek a tőlük kapott pénzt. Végül 2023. április 30-án megjelent anyja lakásán, ismeretlen okból rátámadt, és dulakodást követően megfojtotta az idős nőt.
A bíróság úgy ítélte, hogy a nő olyan kóros elmeállapotban szenvedett a bűncselekmény alatt, és jelenleg is, amely kizárta azt, hogy cselekménye következményeit felismerje és e felismerésnek megfelelően cselekedjen, ezért a hatályos jogszabály alapján a bíróság megállapította, hogy a vádlott nem büntethető. Mivel a bíróság szerint alappal lehet tartani a bűnismétléstől, vagyis attól, hogy a nő a beszámítási képességeinek hiányában a továbbiakban újabb bűncselekményt követne el, a törvényszék elrendelte a nő kényszergyógykezelését.
A kényszergyógykezelést a bíróság határozatlan időre rendelte el, végrehajtásának helye az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet. A kezelés fenntartásának szükségességét félévente felülvizsgálják.
Az ítélet jogerős.
A rendőrség 2023 májusi tájékoztatása szerint terhelt az elkövetéskor 32 éves volt, áldozata pedig 75 éves.
