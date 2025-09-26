RETRO RÁDIÓ

Sokkoló felvétel az M3-as autópályáról: vascsővel támadtak rá egy kamionosra

Elképesztő felvételt rögzített egy autós. Egy szabálytalan sofőr ide-oda cikázott az M3-as autópályán, majd amikor az előtte haladó kamionos próbálta figyelmeztetni, hogy tiltott helyen hajt, még neki állt feljebb. Végül vascsővel támadt a kamionosra a férfi.

Megosztás
Szerző: M. N.
Létrehozva: 2025.09.26. 21:45
személyautó életveszélyes autópálya

Sokkoló felvételt tett közzé a Budapesti Autósok.hu oldal egy szabálytalanul közlekedő sofőrről. Az autós nagy sebességgel haladt az M3-as autópályán. Szinte csak ott ment, ahol tiltott. Végül egy kamion mellé is befurakodott – jobbról –, ami miatt az ráhúzta a kormányt. Ám ezzel úgy megsértette a szabálytalankodót, hogy az vascsővel támadt rá a kamionosra, beverte az ablakát. 

vascsővel támadt rá egy kamionosra
A szabálytalan autós ide-oda cikázott, majd vascsővel támadt rá a kamionosra Fotó: Budapesti Autósok

Vascsővel támadt rá egy kamionosra 

Az oldalnak az egyik olvasójuk küldte azt a videót, amin egy szabálytalan autós vascsővel támad rá egy kamionosra. Az eset az M3-as autópályán történt. Tisztán látszik a felvételen, hogy a személyautóval közlekedő férfi, először jobbról próbálta megelőzni a kamiont, de ezt annak a sofőrje kifejezetten nem akarta, így jelezte azt a sofőrnek. Emiatt a szabálytalankodó ideges lett, életveszélyes manőverrel a kamion mögé hajtott, majd a bal oldalra kivágódott. Az sem érdekelte, hogy bójákkal van lezárva és nyilakkal van határozottan jelezve a kötelező haladási irány, ő mégis a tiltott részen hajtott. Ám ez még mindig nem a legmegdöbbentőbb része a videónak, ugyanis egy kis idő után az autós megállt a kamion előtt. Kiszállt a kocsiból, oda sétált a kamionoshoz… A kezében egy vascsőnek látszó tárgyat szorongatott, amivel egy rövid üvöltözés után be is verte a kamion ablakát. Ezt követően elmenekült a helyszínről. 

vascsővel támadt rá egy kamionosra
A férfi üvöltözött, majd beverte a kamionos ablakát Fotó: Budapesti Autósok

A sokkoló felvételt azonnal meg is osztották az interneten. Egyelőre nem tudni, hogy lett-e következménye az életveszélyes száguldozásnak, illetve hogy baja esett-e a kamionsofőrjének

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu