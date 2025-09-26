Sokkoló felvétel az M3-as autópályáról: vascsővel támadtak rá egy kamionosra

Elképesztő felvételt rögzített egy autós. Egy szabálytalan sofőr ide-oda cikázott az M3-as autópályán, majd amikor az előtte haladó kamionos próbálta figyelmeztetni, hogy tiltott helyen hajt, még neki állt feljebb. Végül vascsővel támadt a kamionosra a férfi.
Sokkoló felvételt tett közzé a Budapesti Autósok.hu oldal egy szabálytalanul közlekedő sofőrről. Az autós nagy sebességgel haladt az M3-as autópályán. Szinte csak ott ment, ahol tiltott. Végül egy kamion mellé is befurakodott – jobbról –, ami miatt az ráhúzta a kormányt. Ám ezzel úgy megsértette a szabálytalankodót, hogy az vascsővel támadt rá a kamionosra, beverte az ablakát.
Az oldalnak az egyik olvasójuk küldte azt a videót, amin egy szabálytalan autós vascsővel támad rá egy kamionosra. Az eset az M3-as autópályán történt. Tisztán látszik a felvételen, hogy a személyautóval közlekedő férfi, először jobbról próbálta megelőzni a kamiont, de ezt annak a sofőrje kifejezetten nem akarta, így jelezte azt a sofőrnek. Emiatt a szabálytalankodó ideges lett, életveszélyes manőverrel a kamion mögé hajtott, majd a bal oldalra kivágódott. Az sem érdekelte, hogy bójákkal van lezárva és nyilakkal van határozottan jelezve a kötelező haladási irány, ő mégis a tiltott részen hajtott. Ám ez még mindig nem a legmegdöbbentőbb része a videónak, ugyanis egy kis idő után az autós megállt a kamion előtt. Kiszállt a kocsiból, oda sétált a kamionoshoz… A kezében egy vascsőnek látszó tárgyat szorongatott, amivel egy rövid üvöltözés után be is verte a kamion ablakát. Ezt követően elmenekült a helyszínről.
A sokkoló felvételt azonnal meg is osztották az interneten. Egyelőre nem tudni, hogy lett-e következménye az életveszélyes száguldozásnak, illetve hogy baja esett-e a kamionsofőrjének.
