Katasztrofális a helyzet: baleset és torlódás az M3-ason a Budapest felé

Az M3-as autópályán kedd reggel komoly fennakadások alakultak ki a Budapest felé vezető oldalon. Bag és Gödöllő térségében a sok autó miatt erős lassulás és torlódás nehezíti a közlekedést, miközben a fővárosi szakaszon baleset történt, amely tovább fokozta a helyzetet – írta meg a Heol.hu az Origo szerint. A baleset miatt nagyjából öt kilométeres torlódásra lehet számítani, már az M0-ás csomópontjától kezdődően állnak az autók.

Baleset miatt komoly fennakadások az M3-as autópályán. Fotó: Kathy / Unsplash (Illusztráció)

Nemcsak a baleset okoz változásokat az M3-ason