Katasztrofális a helyzet: baleset és torlódás az M3-ason a Budapest felé

A baleset miatt öt kilométeres a torlódás az M3-as autópályán.
Az M3-as autópályán kedd reggel komoly fennakadások alakultak ki a Budapest felé vezető oldalon. Bag és Gödöllő térségében a sok autó miatt erős lassulás és torlódás nehezíti a közlekedést, miközben a fővárosi szakaszon baleset történt, amely tovább fokozta a helyzetet – írta meg a Heol.hu az Origo szerint. A baleset miatt nagyjából öt kilométeres torlódásra lehet számítani, már az M0-ás csomópontjától kezdődően állnak az autók.
