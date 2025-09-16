RETRO RÁDIÓ

Katasztrofális a helyzet: baleset és torlódás az M3-ason a Budapest felé

A baleset miatt öt kilométeres a torlódás az M3-as autópályán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 09:20
baleset torlódás M3-as autópálya

Az M3-as autópályán kedd reggel komoly fennakadások alakultak ki a Budapest felé vezető oldalon. Bag és Gödöllő térségében a sok autó miatt erős lassulás és torlódás nehezíti a közlekedést, miközben a fővárosi szakaszon baleset történt, amely tovább fokozta a helyzetet – írta meg a Heol.hu az Origo szerint. A baleset miatt nagyjából öt kilométeres torlódásra lehet számítani, már az M0-ás csomópontjától kezdődően állnak az autók.

baleset és komoly torlódás az M3-as autópályán
Baleset miatt komoly fennakadások az M3-as autópályán. Fotó: Kathy /  Unsplash (Illusztráció)

Nemcsak a baleset okoz változásokat az M3-ason

  • Gyöngyös térségében terelés kiépítése zajlik, jelenleg a Budapest irányába tartó oldalon sávelhúzásos forgalmi rend van érvényben. 
  • A 71-es és 77-es kilométerszelvények között a járművek a külső sávban és a leállósávon közlekedhetnek. 
  • A mai nap során a Vásárosnamény felé vezető oldalon is megkezdik a forgalomterelés kialakítását. A főváros irányában a 168-as kilométerszelvénynél csak a belső sávon halad a forgalom, mivel dilatációs szerkezetet javítanak az Oszlári Tisza-hídon.
  • További munkálatok is lassítják a közlekedést: burkolatfelújítás zajlik Szentdomonkos térségében a 25-ös főúton, ahol a főutat teljesen lezárták, és a forgalmat mellékutakra terelik. 

 

