Újbudai botrányok: rossz minőségű étel a gyerekeknek és gyűlölet!

A DK-s polgármester borzasztóan rossz minőségű ételt ad az óvodás, iskolás korú gyermekeknek és az időseknek, az amerikai aktivista halálát jó hírnek nevező kutyapártos képviselő szerint pedig bőven elég egy felszínes bocsánatkérés. Újbuda baloldali vezetése mindent megtesz, hogy a kerület rosszabb hely legyen.
Újbuda Fidesz-KDNP frakciója hiába terjesztette be a Képviselő-testület elé javaslatait. Előterjesztést adtak be a polgármester által a gyermekeknek adott rossz minőségű étel és a keresztény aktivista, Charile Kirk halálán viccelődő, azt "jó hírnek" nevező, gyűlölködő kutyapárti képviselővel kapcsolatban is. A baloldali többség azonban nevetve (!) leszavazta azokat. Bezzeg amikor meglátták kameránkat nem voltak annyira vidámak. Rettegve iszkoltak kérdéseink elől. Szerintük tehát rossz minőségű étellel etetni gyermekeinket és gyűlölködni teljesen rendben van.
Ez azért is érthetetlen, mert dr. László Imre Újbuda polgármestere ráadásul orvos végzettségű! Akkor miért szavazta le a Fidesz-KDNP frakció Képviselő-testület elé tett javaslatát, ami az egészséges közétkeztetés helyzetét és a beszerzési eljárásokat vizsgálta volna? Az előterjesztés felhívja a figyelmet arra is, hogy a közbeszerzés során a Julienne Kft. részvétele aggályos lehet, és ez a közétkeztetés minőségére és átláthatóságára is hatással van. Ráadásul a Julienne kft. hivatalosan, a Nébih-listáján is nagyon rossz minősítést kapott.
Folyamatosan érkeznek a panaszok, fotók hozzánk a borzasztó minőségű ételről, de a baloldali városvezetést ez nem érdekli. László Imre polgármester szerint direkt rossz szögből fotózzák az ételt. Ezzel a Képviselő-testület azt üzeni, hogy nem érdekli, hogy az újbudai emberek mit esznek. Julienne Kft-vel van a legtöbb probléma. Egyre inkább fény derül arra, hogy itt jogsértés és visszaélés történhetett. A polgármester kabinetfőnökéről kiderült, hogy a közétkeztetési eljárásban döntés előkészítői szerepben jár el. A kabinetfőnök édesapjának volt egy cége, amit eladott, és a megvásárlója az önkormányzat független közbeszerzői tanácsadója, aki a közétkeztetést intézi. Innentől kezdve az összefonódás egyértelmű.
- nyilatkozta a Metropolnak Szabó László, Újbuda Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Ebből felsejlik a válasz arra is, hogy a polgármester miért nem foglalkozik azzal, hogy a Julienne Kft. elképesztően rossz minőségű étellel eteti a gyermekeket. László Imre polgármestert hiába kérdeztük: érdemes üzérkedni és spórolni a gyermekeinken? Nem válaszolt.
Nem volt kielégítő Jánosi Gergely, a Két Farkú Kutyapárt újbudai képviselőjének Charlie Kirk halálán való viccelődése miatti bocsánatkérése sem. A képviselő korábban jó hírnek nevezte, hogy a konzervatív keresztény aktivistát agyonlőtték. Az újbudai Fidesz-KDNP frakció szerint az emberi élet elvesztésének ünneplése összeegyeztethetetlen az újbudai közösség értékeivel, és sérti a Képviselő-testület által korábban elfogadott politikai nyilatkozatot. A határozati javaslat megerősíti, hogy a képviselőknek kötelessége tartózkodni a kirekesztő megnyilvánulásoktól. Ezt Jánosi Gergely is aláírta, így posztjával szembeköpte Újbuda közösségét, sőt, az általa képviselt embereket is!
Jánosi Gergely ugyan írásban, majd most szóban a Képviselő-testület ülésén is bocsánatot kért. De Junghausz Rajmund, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője szerint a bocsánatkérése nem volt őszinte. A képviselő azt gondolja, hogy viccpárti kollégájának egyszerűen fogalma sincs arról, hogy egy felnőtt embernek hogyan kell felelősséget vállalnia.
Szívecskézte is a posztját, amiben ünnepelte egy ember halálát! Nem az a megoldás ezután, hogy ejnye-bejnye sajnálom. Ez nem elég. A szavak nem számítanak ilyen súlyos esetben. A tetteknek kell beszélniük. Mondjon le valamilyen posztjáról, vagy mondjon le a mandátumáról, vagy vállaljon karitatív munkát.
- nyilatkozta Junghausz Rajmund a Metropolnak. Különösen felháborító Jánosi Gergely posztja és felszínes bocsánatkérése, ha belegondolunk abba, hogy egy olyan ember, Charlie Kirk halála kapcsán írta le vérlázító mondatát, aki missziójának tekintette a szeretet erejének evangélium hirdetését. Jánosi Gergelytől kérdeztük, hogy szerinte elegendő-e egy bocsánatkérés? De választ tőle sem kaptunk.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.