Újbudai botrányok: rossz minőségű étel a gyerekeknek és gyűlölet!

Újbuda Fidesz-KDNP frakciója hiába terjesztette be a Képviselő-testület elé javaslatait. Előterjesztést adtak be a polgármester által a gyermekeknek adott rossz minőségű étel és a keresztény aktivista, Charile Kirk halálán viccelődő, azt "jó hírnek" nevező, gyűlölködő kutyapárti képviselővel kapcsolatban is. A baloldali többség azonban nevetve (!) leszavazta azokat. Bezzeg amikor meglátták kameránkat nem voltak annyira vidámak. Rettegve iszkoltak kérdéseink elől. Szerintük tehát rossz minőségű étellel etetni gyermekeinket és gyűlölködni teljesen rendben van.

Aki szerint rossz minőségű ételt adni a gyermekeknek rendben van: dr. László Imre (középen), Újbuda polgármestere / Fotó: Metropol

Újbuda polgármestere szerint a gyermekeknek rossz minőségű étel jár

Ez azért is érthetetlen, mert dr. László Imre Újbuda polgármestere ráadásul orvos végzettségű! Akkor miért szavazta le a Fidesz-KDNP frakció Képviselő-testület elé tett javaslatát, ami az egészséges közétkeztetés helyzetét és a beszerzési eljárásokat vizsgálta volna? Az előterjesztés felhívja a figyelmet arra is, hogy a közbeszerzés során a Julienne Kft. részvétele aggályos lehet, és ez a közétkeztetés minőségére és átláthatóságára is hatással van. Ráadásul a Julienne kft. hivatalosan, a Nébih-listáján is nagyon rossz minősítést kapott.

Folyamatosan érkeznek a panaszok, fotók hozzánk a borzasztó minőségű ételről, de a baloldali városvezetést ez nem érdekli. László Imre polgármester szerint direkt rossz szögből fotózzák az ételt. Ezzel a Képviselő-testület azt üzeni, hogy nem érdekli, hogy az újbudai emberek mit esznek. Julienne Kft-vel van a legtöbb probléma. Egyre inkább fény derül arra, hogy itt jogsértés és visszaélés történhetett. A polgármester kabinetfőnökéről kiderült, hogy a közétkeztetési eljárásban döntés előkészítői szerepben jár el. A kabinetfőnök édesapjának volt egy cége, amit eladott, és a megvásárlója az önkormányzat független közbeszerzői tanácsadója, aki a közétkeztetést intézi. Innentől kezdve az összefonódás egyértelmű.

- nyilatkozta a Metropolnak Szabó László, Újbuda Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Ebből felsejlik a válasz arra is, hogy a polgármester miért nem foglalkozik azzal, hogy a Julienne Kft. elképesztően rossz minőségű étellel eteti a gyermekeket. László Imre polgármestert hiába kérdeztük: érdemes üzérkedni és spórolni a gyermekeinken? Nem válaszolt.