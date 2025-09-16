RETRO RÁDIÓ

Most jött: fontos fejlemény a Charlie Kirk ellen elkövetett merénylet ügyében

Egyebek mellett gyilkosság minősített esete, igazságszolgáltatás akadályozása és lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény miatt emeltek vádat kedden a Charlie Kirk elleni halálos merénylet gyanúsítottja, Tyler Robinson ellen az amerikai Utah államban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 21:45
charlie kirk vádemelés merénylet

A hét vádpontot tartalmazó vádiratot Jeff Gray illetékes utahi ügyész olvasta fel. Súlyosbító tényezőként értékelte azt, hogy a 22 éves Robinson a konzervatív aktivistát politikai nézetei miatt szemelte ki, és tettét abban a tudatban követte el, hogy gyermekek is jelen voltak azon a vitafórumon, amelyet Charlie Kirk a hallgatók számára tartott szeptember 10-én Orem városban a Utah Valley Egyetemen, ahol a halálos lövés érte.

Charlie Kirk / Fotó: AFP

Gray mindemellett utalt a terhelő bizonyítékokra is, így például a DNS-nyomokra a gyilkossághoz használt fegyver ravaszán, valamint a megfigyelőkamerák felvételeire. Közölte azt is, hogy az ügyészség a halálbüntetés kiszabására fog törekedni.

Charlie Kirk meggyilkolása egy amerikai tragédia

- hangsúlyozta az ügyész. Utah törvényei lehetővé teszik a súlyos bűncselekmények esetében a halálbüntetést – írja az MTI.

 

